На продажу выставили суперкар Tesla Roadster с мизерным пробегом: за сколько его готовы приобрести

На продажу выставили суперкар Tesla Roadster с мизерным пробегом: за сколько его готовы приобрести

Экземпляр сохранился в отличном состоянии.

На продажу выставили супреркар Tesla Roadster 2011 выпуска.

Ответный лот появился на онлайн аукционе Bring a Trailer.

Как известно, выхода давно обещанного Tesla Roadster 2 еще ждать и ждать – сроки его запуска постоянно откладываются. Между тем, электрокары, базой которым служила платформа Lotus Elise, хорошо растут в цене. Особенно хорошо сохранены экземпляры, как тот, который сейчас торгующие в США, передает Auto24.

Tesla Roadster первого поколения выпускался с 2008 по 2012 годы. За это время было выпущено всего 2 450 машин. Средняя стоимость этого автомобиля в отличном состоянии сегодня – 97 тысяч долларов. Что касается выставленного на продажу экземпляра, то наивысшая ставка за рубиново-красный Tesla Roadster достигла 93 тысяч долларов, а до завершения торгов осталось еще пять дней. Учитывая небольшой пробег, а это две тысячи км, электрокар и его отличное состояние, можно не сомневаться, что цена лота легко переступит порог в 100 тысяч.

carscoops.com

Выставленный на продажу красный родстер имеет не только идеальное состояние, но и чистую сервисную историю и отчет на Carfax. Автомобиль выставлен на продажу в штате Колорадо.

Спорткар на базе Lotus Elise оснащен черными легкосплавными дисками – 16-дюймовыми спереди и 17-дюймовыми сзади. Имеет двойную подвеску с регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а торможение обеспечивается суппортами AP Racing с колодками Brembo и вентилируемыми роторами. Одномоторная силовая установка работает от аккумуляторной батареи на 53 кВт*ч. Двигатель приводит в движение задние колеса и генерирует 288 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента.

Комплектация автомобиля включает в себя черные кожаные сиденья с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, информационно-развлекательную систему Alpine с навигацией и электростеклоподъемники.

carscoops.com

Вашему вниманию видео с этим автомобилем.

Добавим, что впервые о Roadster Tesla рассказала еще в конце 2017 года, а дебютировать он должен был в 2020 году. Тогда компания заявляла, что максимальная скорость автомобиля будет по меньшей мере 402 км/ч, он будет иметь аккумулятор на 200 киловатт-часов, который обеспечит 997 км запаса хода и три электродвигателя, которые позволят ему разгоняться до 97 км/ч за 2 секунды.

Позже Илон Маск пообещал, что Roadster следующего поколения будет продаваться с премиальной опцией "SpaceX", которая будет включать в себя ракетные двигатели, позволяющие автомобилю парить далеко над землей.