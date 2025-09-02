Наименее надежные авто 2025 года: эти модели лучше обойти

Ремонт авто / © Pexels

Когда выбирают новый автомобиль, большинство водителей обращают внимание на надежность. Однако исследование Consumer Reports показало, что некоторые популярные модели лучше обойти стороной. Абсолютным лидером по количеству проблем стал Ford F-150 Hybrid, получивший самую низкую оценку в рейтинге.

Об этом пишет SlashGear.

Главные аутсайдеры рейтинга

По данным издания SlashGear, пикап Ford F-150 Hybrid занял последнее место, набрав всего 7 баллов из 100 по прогнозируемой надежности. Владельцы жалуются на серьезные проблемы с трансмиссией, электричеством, приводом и аккумулятором.

Помимо гибридной версии, в список самых надежных попали еще две модели Ford:

F-150 Lightning (28 баллов): основные претензии к работе аккумулятора и системе зарядки.

Escape Hybrid (21 балл): владельцы сообщают о неисправностях тормозов, электронике двигателя, а также о посторонних шумах и протечках.

Проблемы не только у Ford

Помимо Ford, в списке неудачных моделей оказались также:

Jeep с тремя моделями: Grand Cherokee , Grand Cherokee L и Wrangler (22-27 баллов). Главные проблемы — подвеска и тормоза.

Другие американские бренды, такие как GMC Canyon и Chevrolet Colorado (по 15 баллов), и электромобиль Rivian R1T (20 баллов).

Среди европейских и азиатских автомобилей в списке также упоминаются Nissan Frontier (27 баллов), Genesis G70 (29 баллов) и Volkswagen ID.4 (29 баллов).

Надежность авто не всегда зависит от его популярности или высокой стоимости. Эксперты отмечают, что при выборе современной машины важно обращать внимание на независимые исследования, ведь даже известные модели могут оказаться крайне ненадежными.

Напомним, рынок новых автомобилей в августе зафиксировал рекордный результат за последние 11 месяцев. Так, украинцы приобрели около 6,8 тысяч единиц. Эксперты констатировали, что это на 16% меньше, чем в августе 2024 года. В то же время они напоминают, что в прошлом году на рынке царил безумный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. В июле 2025 года спрос на новые авто вырос на 5%.

