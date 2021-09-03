NASA начало тестировать летающий автомобиль: что известно

Они проверят самолет компании Joby Aviation.

NASA начало воздушные испытания полностью электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании Joby Aviation.

Об этом сообщили на сайте агентства.

Тестирование продлится до 10 сентября на базе электрических полетов Joby, расположенной в Калифорнии.

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В NASA отметили, что в будущем летучие авто могут служить воздушными такси для городов и прилегающих районов США, и таким образом станут еще одним видом транспорта для перемещения людей и грузов.

Агентство хочет собрать информацию о том, как транспортное средство движется, звучит и коммуницирует с операторами. Эти данные доможуть в моделировании будущих концепций воздушного пространства.

Также NASA планирует испытывать воздушные машины других компаний, и с ними будут использовать подобные сценарии, чтобы оценить готовность авто.

Ранее сообщалось, что электрическое воздушное такси стартапа Joby Aviation пролетело 241 км.

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