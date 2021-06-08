Найдено самое дорогое парковочное место в мире: стоимость изрядно поражает

Всему причиной престижность его расположения.
В Гонконге обнаружили самое дорогое парковочное место на планете.
Об этом сообщает BBC.
Гонконг известен своим высоким уровнем жизни, а также огромной перенаселенностью жилых районов. Плотность населения в регионе составляет около 7 тысяч человек на квадратный километр. В связи с этим, стоимость местной жилплощади и парковочных мест иногда достигает запредельных высот.
Отмечается, что в данном случае речь идет об одном из мест на парковке элитного жилого комплекса Mount Nicholson, что возведен на горе Пик Виктория. Этот район считается самым престижным в Гонконге.
Так, новым рекордсменом среди парковочных пространств стал участок стоянки стоимость 1,3 миллиона долларов (1,067 млн евро).
По мнению специалистов, неизвестный покупатель скорее всего приобрел этот участок парковки в качестве инвестиции. Все дело в том, что недавно в этом же районе установили рекордную стоимость недвижимости. Арендная плата за апартаменты составила 210 тысяч долларов в месяц.
Таким образом, стоимость парковочного места в Гонконге оказалась выше территории парковки в Нидерландах, которую оценили в 995 тысяч евро.