Наземная яхта превзошла законы физики, обогнав ветер: из-за этого блогер выиграл 10 тысяч долларов

Само же транспортное средство движется благодаря ветру.

Создатель YouTube-канала Veritasium Дерек Мюллер выиграл спор на 10 000 долларов, в котором доказал, что транспортное средство, которое работает на ветру, может быть быстрее самого ветра.

Об этом сообщает сайт Yahoo News.

В мае этого года блогер опубликовал видео об экспериментальной наземной яхте Blackbird, которую создал бывший аэрокосмический инженер Рик Кавалларо. Это транспортное средство уникальное благодаря тому, что в течение длительного периода может двигаться непосредственно по ветру быстрее, чем сам ветер.

Через несколько дней после публикации видео с Blackbird профессор физики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Александр Кусенко прислал Дереку Мюллеру письмо о том, что транспортное средство не могло ехать быстрее ветра, потому что это нарушает законы физики.

"Я сказал: Слушайте, если вы не верите в это, давайте поспорим на деньги", — рассказал Мюллер.

Он предложил ставку в 10 000 долларов, но не верил, что Кусенко ее примет. В течение следующих недель они обменивались данными о яхте. Также к спору привлекли известных ученых Билла Ная и Нила Деграсси Тайсона, чтобы они помогли им решить, кто прав.

Профессор и блогер были уверены в своей победе. "Благодаря законам физики я ничем не рискую", — подчеркнул Кусенко. Он даже провел Мюллеру часовую презентацию, в которой объяснил, почему он был не прав. Он отметил, что Blackbird, скорее всего, воспользовался прерывистыми порывами ветра, которые помогли ему ускориться. Профессор даже опубликовал эти утверждения на сайте своего университета.

В ответ блогер прислал Кусенко данные одного из экзаменов транспортного средства. Наземная яхта ускорялась в течение двух минут и разогналась до 44 км/ч с попутным ветром 16 км/ч.

Секрет Blackbird в том, что как только ветер заводит транспортное средство, его колеса начинают вращать лопасти винта — они соединены с лопастями цепью. По мере ускорения автомобиля его колеса вращают винт все быстрее и быстрее. Лопасти винта, в свою очередь, действуют как вентилятор, толкая больше воздуха за наземной яхтой и разгоняя его.

После трех недель дебатов Кусенко признал, что Blackbird может ехать чуть быстрее, чем ветер, но он утверждал, что это может быть только на короткие периоды. Профессор считает, что яхта может быть быстрее ветра, если его порыв ускорит ее, а затем резко утихнет.

Ранее сообщалось, что блогеры вывели на гонку Tesla Model S и старый болид "Формулы-1".

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