Назван самый технологический автомобильный бренд в 2021 году

Лидер получил 634 балла.

Американские эксперты назвали наиболее технологический автомобильный бренд в 2021 году.

Соответствующее исследование провели специалисты J.D.Power.

Так, в J.D.Power отмечают, что несмотря на стремительное развитие технологий, далеко не все из них приносят ощутимую пользу, однако существенно увеличивают стоимость автомобиля. Исследование показывает, что в первые три месяца владения почти половина потребителей пользуется в лучшем случае лишь третьей частью от имеющихся в автомобиле высокотехнологичных опций.

В 2021 году рейтинг TXI возглавила южнокорейская марка Genesis с 634 баллами, причем как в общем зачете, так и среди премиальных брендов. На втором месте — Cadillac (551 балл), затем идет прошлогодний лидер Volvo (550), BMW (545) и Mercedes-Benz (523).

JD Power

Высокотехнологичный автомобильным брендом в массовом сегменте стал Hyundai с 519 баллами. За ним следуют Kia (510 баллов), Nissan (502), Subaru (499) и GMC (498). Самый высокий балл оказался у Tesla (668 баллов), но производитель электрокаров снова не попал в итоговый зачет из-за несоответствия критериям исследования — компания по-прежнему запрещает J.D. Power опрашивать своих клиентов в 15 штатах.

JD Power

Рейтинг был составлен на основе опроса 110 827 владельцев новых автомобилей 2021 выпуска с февраля по июль текущего года на территории США.

Ранее рассказывалось о том, что Genesis объявил о полном переходе на электромобили.

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