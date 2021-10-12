Назван самый технологический автомобильный бренд в 2021 году

Лидер получил 634 балла.
Американские эксперты назвали наиболее технологический автомобильный бренд в 2021 году.
Соответствующее исследование провели специалисты J.D.Power.
Так, в J.D.Power отмечают, что несмотря на стремительное развитие технологий, далеко не все из них приносят ощутимую пользу, однако существенно увеличивают стоимость автомобиля. Исследование показывает, что в первые три месяца владения почти половина потребителей пользуется в лучшем случае лишь третьей частью от имеющихся в автомобиле высокотехнологичных опций.
В 2021 году рейтинг TXI возглавила южнокорейская марка Genesis с 634 баллами, причем как в общем зачете, так и среди премиальных брендов. На втором месте — Cadillac (551 балл), затем идет прошлогодний лидер Volvo (550), BMW (545) и Mercedes-Benz (523).
Высокотехнологичный автомобильным брендом в массовом сегменте стал Hyundai с 519 баллами. За ним следуют Kia (510 баллов), Nissan (502), Subaru (499) и GMC (498). Самый высокий балл оказался у Tesla (668 баллов), но производитель электрокаров снова не попал в итоговый зачет из-за несоответствия критериям исследования — компания по-прежнему запрещает J.D. Power опрашивать своих клиентов в 15 штатах.
Рейтинг был составлен на основе опроса 110 827 владельцев новых автомобилей 2021 выпуска с февраля по июль текущего года на территории США.
Ранее рассказывалось о том, что Genesis объявил о полном переходе на электромобили.