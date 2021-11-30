Названный бестселлер китайского авторынка по итогам 100 месяцев продаж: эта модель представлена в Украине

Названный бестселлер китайского авторынка по итогам 100 месяцев продаж: эта модель представлена в Украине

Для покупателей одновременно доступны три поколения этой машины.

Стал известен бестселлер китайского авторынка по итогам почти восьми лет продажи.

Так, по информации Autohome, этой машиной стал внедорожник Haval H6.

Отмечается, что Haval H6 стал бестселлером сегмента по итогам 100 месяцев продаж в Поднебесной. На конкурентном китайском рынке "шестерка" концерна Great Wall доминирует более восьми лет, и с момента дебюта в 2011 году покупателей нашли более 3,6 миллионов машин трех поколений.

Интересно, что месячный рекорд продаж (80,5 тысяч экземпляров) был поставлен в декабре 2016 года, и пока ни один кроссовер или внедорожник в Китае не смог повторить этот результат.

Успех Haval H6 в Китае частично объясняется хитрой маркетинговой политикой – одновременно продаются (и модернизируются) "шестерки" трех поколений. Есть и другие факторы – цена наиболее оснащенного и современного 2,0-литрового кроссовера с полным приводом не превышает 157 тысяч юаней (670 тысяч грн), а гамма версий постоянно расширяется – например, совсем недавно на рынок вышел купевидный H6S с гибридной силовой установкой.

Добавим, что Haval H6 официально представлен на рынке Украины. Эта модель доступна в трех комплектациях и стоит от 707 до 860 тысяч гривен.