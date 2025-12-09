Названы самые популярные подержанные авто из-за границы, которые выбирали украинцы в ноябре

Авто

В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Несмотря на общий рост по сравнению с октябрем спрос на такие авто несколько снизился (на 10%). Средний возраст импортированного "секонд-хенда" составил 8 лет.

Распределение по типу топлива

В структуре импорта б/у авто доминируют бензиновые модели, однако электромобили стремительно наращивают свою долю:

Бензиновые авто – 43%

Электромобили – 32%

Дизельные авто – 17%

Гибриды – 5%

Авто с ГБО – 3%

Лидеры продаж: Volkswagen Golf и Tesla

Лидером среди ввезенного "секонд-хенда" остается Volkswagen Golf. Однако модели Tesla заняли две позиции в первой тройке, подтверждая высокий спрос на электрокары.

ТОП-10 самых популярных подержанных моделей ноября:

VOLKSWAGEN Golf - 1035 ед. TESLA Model Y - 931 ед. TESLA Model 3 - 862 ед. VOLKSWAGEN Tiguan - 677 ед. NISSAN Leaf - 647 ед.

RENAULT Megane - 609 ед. SKODA Octavia - 594 ед. AUDI Q5 - 587 ед. NISSAN Rogue - 581 ед. KIA Niro - 490 ед.

Результаты года

Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

