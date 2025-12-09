ТСН в социальных сетях

1 мин

Названы самые популярные подержанные авто из-за границы, которые выбирали украинцы в ноябре

Названы ТОП-10 популярных моделей: лидирует Volkswagen Golf, но Tesla Model Y и Model 3 вошли в тройку.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Несмотря на общий рост по сравнению с октябрем спрос на такие авто несколько снизился (на 10%). Средний возраст импортированного "секонд-хенда" составил 8 лет.

Распределение по типу топлива

В структуре импорта б/у авто доминируют бензиновые модели, однако электромобили стремительно наращивают свою долю:

  • Бензиновые авто – 43%

  • Электромобили – 32%

  • Дизельные авто – 17%

  • Гибриды – 5%

  • Авто с ГБО – 3%

Лидеры продаж: Volkswagen Golf и Tesla

Лидером среди ввезенного "секонд-хенда" остается Volkswagen Golf. Однако модели Tesla заняли две позиции в первой тройке, подтверждая высокий спрос на электрокары.

ТОП-10 самых популярных подержанных моделей ноября:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1035 ед.

  2. TESLA Model Y - 931 ед.

  3. TESLA Model 3 - 862 ед.

  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 677 ед.

  5. NISSAN Leaf - 647 ед.

  1. RENAULT Megane - 609 ед.

  2. SKODA Octavia - 594 ед.

  3. AUDI Q5 - 587 ед.

  4. NISSAN Rogue - 581 ед.

  5. KIA Niro - 490 ед.

Результаты года

Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее мы рассказывали, кто возглавил "десятку" самых популярных новых авто в ноябре.

