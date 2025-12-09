- Дата публикации
Названы самые популярные подержанные авто из-за границы, которые выбирали украинцы в ноябре
Названы ТОП-10 популярных моделей: лидирует Volkswagen Golf, но Tesla Model Y и Model 3 вошли в тройку.
В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Несмотря на общий рост по сравнению с октябрем спрос на такие авто несколько снизился (на 10%). Средний возраст импортированного "секонд-хенда" составил 8 лет.
Распределение по типу топлива
В структуре импорта б/у авто доминируют бензиновые модели, однако электромобили стремительно наращивают свою долю:
Бензиновые авто – 43%
Электромобили – 32%
Дизельные авто – 17%
Гибриды – 5%
Авто с ГБО – 3%
Лидеры продаж: Volkswagen Golf и Tesla
Лидером среди ввезенного "секонд-хенда" остается Volkswagen Golf. Однако модели Tesla заняли две позиции в первой тройке, подтверждая высокий спрос на электрокары.
ТОП-10 самых популярных подержанных моделей ноября:
VOLKSWAGEN Golf - 1035 ед.
TESLA Model Y - 931 ед.
TESLA Model 3 - 862 ед.
VOLKSWAGEN Tiguan - 677 ед.
NISSAN Leaf - 647 ед.
RENAULT Megane - 609 ед.
SKODA Octavia - 594 ед.
AUDI Q5 - 587 ед.
NISSAN Rogue - 581 ед.
KIA Niro - 490 ед.
Результаты года
Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
