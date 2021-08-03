Названы топ-10 стран с наибольшим процентом поврежденных автомобилей: где находится Украина

Возглавляет список Польша.

Специалисты составили список стран с наибольшим процентом поврежденных автомобилей.

Соответствующее исследование провели эксперты CarVertical.

Так, в ходе исследования анализировались отчеты об истории автомобилей из разных европейских стран. Результаты показывают, в каких странах процент поврежденных автомобилей является самым высоким.

Отмечается, что эта вариация, вероятно, является результатом различных привычек водителей и экономических уровней стран. Те, кто живет в странах с более высоким валовым внутренним продуктом (ВВП), могут в среднем позволить себе более новые транспортные средства. А когда дело касается тех стран, где заработная плата ниже, то, скорее всего, дешевле, а иногда и поврежденные машины будут ввозиться из-за границы.

Привычки и потребности водителей также влияют на эти статистические данные. Однако предыдущие исследования этого вопроса были ограниченными. Это связано с тем, что некоторые рынки не имеют онлайн-данных, а это значит, что страховые компании обладают очень малым количеством цифровой информации о повреждении автомобилей и характеристики пассажиров.

Возглавляет список Польша. Также в тройку стран попали Литва и Словакия. Что касается Украины, то она занимает в списке предпоследнюю, девятую, позицию.

carvertical.com

Ранее были названы автомобили, которые имеют наибольший риск к повреждениям.

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