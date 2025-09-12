- Дата публикации
"Не куплю ни при каких условиях": механик назвал худшие подержанные автомобили
Каких подержанных авто следует избегать: эксперт назвал модели-«головную боль».
Известный американский автомеханик Алан Гелфенд составил список подержанных автомобилей, которые он не советует покупать из-за их хронических проблем. Он отмечает, что попытка сэкономить на этих моделях может обернуться большими затратами и постоянной головной болью для владельца.
Об этом пишет Автотема.
В антирейтинг вошли:
Шевроле Spark (Ravon R2). Самый доступный по цене, однако, имеет низкое качество шумоизоляции и дешевые материалы салона. Механик советует вместо него рассмотреть более старые, но более надежные модели от Honda или Toyota.
Nissan Altima. Модели, выпущенные с 2013 по 2020 год, известны своим ненадежным вариатором. По словам Гелфенда, трансмиссию часто приходится заменять уже после 100 тысяч километров пробега.
Chrysler 200. Этот седан, прекративший выпускаться в 2017 году, имеет привлекательный дизайн, но часто страдает от неисправностей электроники и капризной АКПП. К тому же запчасти для него стоят дорого.
Range Rover Evoque. Стильный британский кроссовер оказался ненадежным. Типичными проблемами являются сбои в электронике, неполадки автоматической коробки и утечки моторного масла.
Jeep Renegade. Привлекательный снаружи и по цене американский внедорожник часто испытывает проблемы с электрооборудованием, трансмиссией и тормозной системой, что делает его рискованной покупкой.
