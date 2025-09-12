"Не куплю ни при каких условиях": механик назвал худшие подержанные автомобили

Авто / © Pixabay

Известный американский автомеханик Алан Гелфенд составил список подержанных автомобилей, которые он не советует покупать из-за их хронических проблем. Он отмечает, что попытка сэкономить на этих моделях может обернуться большими затратами и постоянной головной болью для владельца.

Об этом пишет Автотема.

В антирейтинг вошли:

Шевроле Spark (Ravon R2) . Самый доступный по цене, однако, имеет низкое качество шумоизоляции и дешевые материалы салона. Механик советует вместо него рассмотреть более старые, но более надежные модели от Honda или Toyota .

Nissan Altima . Модели, выпущенные с 2013 по 2020 год, известны своим ненадежным вариатором. По словам Гелфенда, трансмиссию часто приходится заменять уже после 100 тысяч километров пробега.

Chrysler 200 . Этот седан, прекративший выпускаться в 2017 году, имеет привлекательный дизайн, но часто страдает от неисправностей электроники и капризной АКПП. К тому же запчасти для него стоят дорого.

Range Rover Evoque . Стильный британский кроссовер оказался ненадежным. Типичными проблемами являются сбои в электронике, неполадки автоматической коробки и утечки моторного масла.

Jeep Renegade. Привлекательный снаружи и по цене американский внедорожник часто испытывает проблемы с электрооборудованием, трансмиссией и тормозной системой, что делает его рискованной покупкой.

Напомним, даже самый дорогой автомобиль можно испортить, и часто виноваты в этом не плохие дороги, а сами водители. Многие привычки автовладельцев могут незаметно усугублять ситуацию, в частности влияя на внешний вид и техническое состояние машины.

