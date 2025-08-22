Не покупайте авто летом: аналитики назвали более выгодный период

Не покупай авто летом: аналитики назвали более выгодный период

Реклама

Лето – самое плохое время для покупки подержанного автомобиля . Аналитическая компания, проанализировавшая более 40 миллионов сделок за 2023-2024 годы, утверждает, что в теплый сезон вероятность найти выгодное предложение снижается более чем на треть.

Об этом пишет UAmotors.

В частности, в июне шансы приобрести авто на 5% дешевле рыночной цены падают на 30,4% по сравнению со средним показателем за год. В мае и июле ситуация не намного лучше – снижение составляет 27,8% и 22,5% соответственно. В праздничные и выходные дни найти выгодное предложение становится еще труднее.

Реклама

Причина такого явления проста: летом растет спрос, люди чаще покупают авто, и дилеры не видят необходимости снижать цены.

Зима – идеальное время для покупки.

В то же время зимой ситуация кардинально меняется. Январь оказался лучшим месяцем для выгодной покупки: доля таких предложений на 41,1% выше среднегодовой. Декабрь и февраль также позволяют сэкономить: здесь показатели превышают 30%. Особенно выгодны новогодние праздники: в этот период количество авто, цена которых минимум на 5% ниже рыночного, растет почти на 50%.

Эксперты объясняют это тем, что из-за холодной погоды и праздничных хлопот поток покупателей уменьшается, и дилеры вынуждены предлагать скидки, чтобы привлечь внимание. Они советуют не вестись только на рекламные наклейки, а тщательно проверять, действительно ли цена авто на 5% меньше его объективной рыночной стоимости.

Напомним, эксперты определили модели, способные преодолеть более 320 000 километров (200 000 миль) пробега.

Реклама

Также современные авто могут без серьезных неисправностей преодолеть более 150 тыс. км. Однако далеко не все машины способны выдержать более 300 тыс. км пробега. Как выяснилось, таких моделей немного и большинство из них выпускает один автопроизводитель.