Не покупайте это: ТОП-5 дешевых авто, чей ремонт через год обойдется дороже самой машины

Многие украинцы, ища первый автомобиль или "рабочую лошадку" для города, ориентируются на бюджет до 7-10 тысяч долларов. Однако эксперты предупреждают: "дешево" не всегда означает "выгодно". На вторичном рынке существует ряд популярных моделей, которые поначалу стоят недорого, но их ненадежность приводит к тому, что затраты на ремонт за год-два могут превысить рыночную стоимость самой машины.

Вот пять моделей, к которым следует подходить с максимальной осторожностью:

Chevrolet Aveo (T200/T250)

Chevrolet Aveo

Популярный "бюджетник" имеет слабую ходовую. После пробега 100–120 тыс. км владельцы сталкиваются со стуками коробки, выходом из строя амортизаторов, датчиков ABS и генератора. Из-за импорта некоторых запчастей суммарная стоимость ремонта за 2–3 года может превысить половину цены авто.

Fiat Punto / Grande Punto

Fiat Punto

Низкая цена быстро забывается, когда доходит до ремонта. Выход из строя рулевого рельса может стоить от $400, а ремонт электричества – $800–$1000. Для машины стоимостью $3000–4500 это составляет треть рыночной цены.

Renault Laguna II

Renault Laguna.

Комфортный, но "капризный" автомобиль. Поломки блока управления двигателем, системы впрыска или турбины обходятся в $700–$1200, что зачастую превышает половину стоимости приобретенного автомобиля.

Peugeot 307

Peugeot 307 / © Фото из открытых источников

Из-за слабой подвески и недолговечного электричества владельцы часто вынуждены тратить $800–$1500 ежегодно на устранение постоянных мелких поломок, которые быстро накапливаются в значительную сумму.

Opel Vectra C

Opel Vectra C / © Фото из открытых источников

Особо стоит остерегаться версий с АКПП. Поломки автоматической коробки передач, ремонт топливной системы и преждевременный ходовой износ делают эксплуатацию Vectra C слишком дорогой. Суммарные затраты за 2–3 года могут превысить первоначальную стоимость машины.

Вывод: Важна не только цена

Эксперты отмечают: сэкономив на покупке $1000–$1500, можно потом потратить в несколько раз больше на непредвиденные ремонты.

При выборе подержанного авто нужно оценивать не только его стоимость, но и надежность, доступность и цена запчастей. Часто лучше доплатить за модель с лучшей репутацией – это гарантированно окупится уже в первый год эксплуатации благодаря отсутствию дорогостоящих поломок.

