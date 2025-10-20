- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 2 мин
Не покупайте это: ТОП-5 дешевых авто, чей ремонт через год обойдется дороже самой машины
Эксперты назвали 5 моделей популярных в Украине подержанных авто, которые могут показаться выгодной покупкой, но через год-два затраты на ремонт могут превысить их рыночную стоимость.
Многие украинцы, ища первый автомобиль или "рабочую лошадку" для города, ориентируются на бюджет до 7-10 тысяч долларов. Однако эксперты предупреждают: "дешево" не всегда означает "выгодно". На вторичном рынке существует ряд популярных моделей, которые поначалу стоят недорого, но их ненадежность приводит к тому, что затраты на ремонт за год-два могут превысить рыночную стоимость самой машины.
Об этом рассказывает сайт "Внедорожник".
Вот пять моделей, к которым следует подходить с максимальной осторожностью:
Chevrolet Aveo (T200/T250)
Популярный "бюджетник" имеет слабую ходовую. После пробега 100–120 тыс. км владельцы сталкиваются со стуками коробки, выходом из строя амортизаторов, датчиков ABS и генератора. Из-за импорта некоторых запчастей суммарная стоимость ремонта за 2–3 года может превысить половину цены авто.
Fiat Punto / Grande Punto
Низкая цена быстро забывается, когда доходит до ремонта. Выход из строя рулевого рельса может стоить от $400, а ремонт электричества – $800–$1000. Для машины стоимостью $3000–4500 это составляет треть рыночной цены.
Renault Laguna II
Комфортный, но "капризный" автомобиль. Поломки блока управления двигателем, системы впрыска или турбины обходятся в $700–$1200, что зачастую превышает половину стоимости приобретенного автомобиля.
Peugeot 307
Из-за слабой подвески и недолговечного электричества владельцы часто вынуждены тратить $800–$1500 ежегодно на устранение постоянных мелких поломок, которые быстро накапливаются в значительную сумму.
Opel Vectra C
Особо стоит остерегаться версий с АКПП. Поломки автоматической коробки передач, ремонт топливной системы и преждевременный ходовой износ делают эксплуатацию Vectra C слишком дорогой. Суммарные затраты за 2–3 года могут превысить первоначальную стоимость машины.
Вывод: Важна не только цена
Эксперты отмечают: сэкономив на покупке $1000–$1500, можно потом потратить в несколько раз больше на непредвиденные ремонты.
При выборе подержанного авто нужно оценивать не только его стоимость, но и надежность, доступность и цена запчастей. Часто лучше доплатить за модель с лучшей репутацией – это гарантированно окупится уже в первый год эксплуатации благодаря отсутствию дорогостоящих поломок.
Ранее мы рассказывали, какие модели кроссоверов демонстрируют самые плохие показатели надежности по результатам 2025 года. И некоторые имена в этом списке действительно удивляют.