Не проехал и 2 тысяч км: новый електрокросовер Volkswagen ID4 уже успели разбить и продать на популярном аукционе

Не исключено, что автомобиль выкупили для импорта в Украину.

На известном американском аукционе Copart продали почти новый экземпляр электрического кроссовера Volkswagen ID4.

Об этом говорится на Bitfax.info.

Отмечается, что этот автомобиль успел проехать всего 1,5 тысячи км, прежде чем его передали новому владельцу.

Машину побили в бок, что для электромобиля может быть критическим — внизу расположена тяговая батарея. Сведений о ее целостности нет, однако такое вполне возможно из-за высокой стоимости восстановительного ремонта, которую заявила страховая компания — 21 985 долларов США. В то же время весь автомобиль оценен в 44 858 долларов.

copart.com

Добавим, что Volkswagen ID.4 построен на электрической модульной платформе MEB. Он стал первым по-настоящему глобальным электромобилем Volkswagen. Его параллельно выпускают в Германии, Китае и США и продают на основных крупнейших рынках мира. Кроссовер производят как с моноприводом, так и со всеми приводными колесами, мощность электромоторов варьируется от 148 до 306 л.с., емкость АКБ — от 55 до 77 кВт/ч.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen ID4 стал победителем престижной награды "Всемирный автомобиль года".

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