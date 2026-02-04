- Дата публикации
Не просто смести снег: как правильно очистить авто, чтобы не навредить
Водителям объяснили, как не испортить автомобиль, очищая его от снега.
Зима — это не только вызов для мастерства вождения, но и серьезное испытание для технического состояния автомобиля. Эксперты предупреждают: небрежная очистка машины от снега может привести к серьезным поломкам двигателя, трансмиссии и даже подвеске.
Об этом пишет UAmotors.
Не только кузов: почему важно чистить днище
Для владельцев автомобилей с низким клиренсом снег под машиной представляет собой реальную угрозу. Если вы пытаетесь выехать из заноса методом «раскачки», залежавшийся снег может:
повредить выхлопную систему;
согнуть защиту двигателя;
пробить картер трансмиссии.
Специалисты советуют обязательно расчищать пространство под днищем и освобождать колеса ведущей оси. Это обеспечит нормальное сцепление с дорогой и убережет подвеску от излишней нагрузки.
Роковые ошибки при прогреве
Распространенной ошибкой является очистка только водительских дверей и окон. Оставленный снег на радиаторной решетке и воздухозаборниках препятствует охлаждению двигателя. Это особенно опасно при использовании автозапуска: даже на стоянке мотор может перегреться из-за нехватки воздуха.
Также не забудьте проверить:
Фары: забитая снегом оптика критически ухудшает видимость.
Тормоз и руль: снег в колесных арках может заблокировать рулевые тяги или нарушить работу тормозных механизмов.
Водителям кабриолетов с жесткой складной крышей советуют быть максимально бдительными. Большой вес снега на крыше способен деформировать сложный механизм, испортить уплотнители или сжечь электроприводы. Ремонт таких систем обычно очень длительный и стоит очень дорого.
