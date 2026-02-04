Не просто смести снег: как правильно очистить авто, чтобы не навредить

Авто / © Associated Press

Зима — это не только вызов для мастерства вождения, но и серьезное испытание для технического состояния автомобиля. Эксперты предупреждают: небрежная очистка машины от снега может привести к серьезным поломкам двигателя, трансмиссии и даже подвеске.

Не только кузов: почему важно чистить днище

Для владельцев автомобилей с низким клиренсом снег под машиной представляет собой реальную угрозу. Если вы пытаетесь выехать из заноса методом «раскачки», залежавшийся снег может:

повредить выхлопную систему;

согнуть защиту двигателя;

пробить картер трансмиссии.

Специалисты советуют обязательно расчищать пространство под днищем и освобождать колеса ведущей оси. Это обеспечит нормальное сцепление с дорогой и убережет подвеску от излишней нагрузки.

Роковые ошибки при прогреве

Распространенной ошибкой является очистка только водительских дверей и окон. Оставленный снег на радиаторной решетке и воздухозаборниках препятствует охлаждению двигателя. Это особенно опасно при использовании автозапуска: даже на стоянке мотор может перегреться из-за нехватки воздуха.

Также не забудьте проверить:

Фары: забитая снегом оптика критически ухудшает видимость. Тормоз и руль: снег в колесных арках может заблокировать рулевые тяги или нарушить работу тормозных механизмов.

Водителям кабриолетов с жесткой складной крышей советуют быть максимально бдительными. Большой вес снега на крыше способен деформировать сложный механизм, испортить уплотнители или сжечь электроприводы. Ремонт таких систем обычно очень длительный и стоит очень дорого.

