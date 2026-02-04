ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Не просто смести снег: как правильно очистить авто, чтобы не навредить

Водителям объяснили, как не испортить автомобиль, очищая его от снега.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Авто

Авто / © Associated Press

Зима — это не только вызов для мастерства вождения, но и серьезное испытание для технического состояния автомобиля. Эксперты предупреждают: небрежная очистка машины от снега может привести к серьезным поломкам двигателя, трансмиссии и даже подвеске.

Об этом пишет UAmotors.

Не только кузов: почему важно чистить днище

Для владельцев автомобилей с низким клиренсом снег под машиной представляет собой реальную угрозу. Если вы пытаетесь выехать из заноса методом «раскачки», залежавшийся снег может:

  • повредить выхлопную систему;

  • согнуть защиту двигателя;

  • пробить картер трансмиссии.

Специалисты советуют обязательно расчищать пространство под днищем и освобождать колеса ведущей оси. Это обеспечит нормальное сцепление с дорогой и убережет подвеску от излишней нагрузки.

Роковые ошибки при прогреве

Распространенной ошибкой является очистка только водительских дверей и окон. Оставленный снег на радиаторной решетке и воздухозаборниках препятствует охлаждению двигателя. Это особенно опасно при использовании автозапуска: даже на стоянке мотор может перегреться из-за нехватки воздуха.

Также не забудьте проверить:

  1. Фары: забитая снегом оптика критически ухудшает видимость.

  2. Тормоз и руль: снег в колесных арках может заблокировать рулевые тяги или нарушить работу тормозных механизмов.

Водителям кабриолетов с жесткой складной крышей советуют быть максимально бдительными. Большой вес снега на крыше способен деформировать сложный механизм, испортить уплотнители или сжечь электроприводы. Ремонт таких систем обычно очень длительный и стоит очень дорого.

Напомним, Минюст объяснил, кто отвечает за падение сосульок на припаркованные автомобили.

Ранее мы писали, что в морозы специалисты советуют водителям быть особенно внимательными к способу парковки автомобиля. В частности, в условиях мороза безопаснее оставлять авто на передаче, а не на ручном тормозе. Узнайте, как правильно парковать автомобиль в мороз, чтобы не навредить тормозам.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie