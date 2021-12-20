Не захотел ремонтировать: разочарованный владелец Tesla Model S взорвал электрокар с манекеном Илона Маска (видео)

За то, чтобы починить эту модель, он должен был выложить 20 тысяч евро.

На довольно нестандартный шаг относительно электромобиля Tesla Model S пошел житель Финляндии.

Об этом сообщает InsideEVS.

Началось все, что при поездке на экране бортового компьютера его машины появилось сообщение о неисправности. Самостоятельно добраться до сервисного центра водитель не смог, и ему пришлось вызвать эвакуатор.

Позже выяснилось, что причиной неисправности является поломка аккумуляторной батареи. Однако из-за того, что возраст Tesla Model S оказался больше восьми лет, гарантия на машину уже не действовала. В самом сервисном центре замену аккумулятора оценили примерно в 20 тысяч евро.

Расстроенный водитель не стал платить таких денег и решил избавиться от американского электрокара. Электромобиль вывезли в карьер, где посадили в салон манекен Илона Маска и взорвали его. В результате взрыва автомобиль был полностью уничтожен. Судя по ролику, сам бывший владелец произошедшего электрокара оказался очень доволен.

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