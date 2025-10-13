- Дата публикации
Не ждите снега: водителям назвали критическую границу, когда менять шины
Производители шин назвали критическую температуру, когда ваша резина превращается в лед.
С наступлением прохладной погоды автомобилистам следует не тянуть с заменой летней резины на зимнюю. Главное правило, которого советуют придерживаться производители шин, заключается в следующем: менять шины необходимо, когда среднесуточная температура опускается ниже +7°C, не дожидаясь первого снега или гололеда.
Об этом пишет Michelin.
Почему +7°C является критическим пределом?
Причина кроется в свойствах резины. Летние шины при температуре ниже +7°C затвердевают и теряют упругость. Это критически усугубляет сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Даже если днем тепло, ночью могут быть заморозки.
Зимние шины изготовлены из специальной резины, которая остается мягкой даже при сильном морозе. Это обеспечивает лучший контроль над автомобилем и более эффективное торможение на холодном покрытии. Дополнительно, зимняя резина имеет особый рисунок протектора, разработанный для эффективного отвода воды и снега.
Зимняя или всесезонная резина?
В Украине, несмотря на потепление зим, все еще достаточно снега. Поэтому эксперты советуют отдавать предпочтение именно зимним шинам, а не всесезонным. Всесезонная резина — это всегда компромисс. Она хуже зимних шин в мороз и хуже летних в жару.
Шипованные шины целесообразно выбирать только для мест с большим количеством снега или льда, например в горных районах. В мягкую зиму шипы будут быстро стираться на чистом мокром асфальте.
Поскольку в ряде регионов Украины уже ожидается похолодание ниже +7°C, время для «переобувки» автомобиля пришло.
