Недорогие авто в Украине: эксперты назвали надежные варианты

Автомобиль / © Pixabay

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Даже в непростые времена украинцы ищут выгодные и надежные автомобили. Эксперты назвали три модели с пробегом, которые можно приобрести за небольшие деньги, а их обслуживание остается доступным. Эти авто ценят простоту, дешевый ремонт и выносливость.

Об этом сообщает Автотема.

Opel Astra H (2004–2010)

Эта модель остается лидером среди бюджетных автомобилей. Сейчас Opel Astra H стоит примерно $2200-4000. Ее главные преимущества: легкость в ремонте, умеренный расход горючего и недорогие запчасти, легко найти по всей Украине. Простые двигатели и крепкая ходовая часть гарантируют минимум проблем с обслуживанием.

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Geely CK (2006–2013)

Китайский седан Geely CK — еще один доступный вариант, цена которого на вторичном рынке стартует от $2000. Этот автомобиль был популярен среди госучреждений, поэтому его особенности хорошо известны. Среди плюсов — неприхотливость и дешевые комплектующие. Однако важно помнить о слабой защите кузова от коррозии и тщательно его проверять перед покупкой.

Dacia Logan (Renault Logan) (2004–2009)

Dacia Logan (или Renault Logan) — это настоящий «рабочий конь». Он отлично зарекомендовал себя в Украине как надежный и неприхотливый автомобиль для повседневного использования. Его можно найти за $3500–4500. Автомобиль имеет простую конструкцию, доступные запчасти и двигатель, хорошо известный мастерам, что обеспечивает низкую стоимость обслуживания.

Эти три модели — отличный выбор для тех, кто ищет практичное и бюджетное авто с оптимальным соотношением цены и надежности. Помните: перед покупкой обязательно проведите подробный технический осмотр, обращая особое внимание на состояние кузова, подвески и двигателя.

Ранее сообщалось, что украинцы все больше начали покупать авто, импортированные из Китая. Есть популярные модели новых и б/у автомобилей.

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В прошлом месяце украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.