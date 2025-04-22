Неисправные стоп-сигналы: как водителю защититься от неправомерного штрафа

Как водителю защититься от неправомерного штрафа / © Pixabay

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Нередко украинские водители получают штрафы за управление автомобилем с нерабочими стоп-сигналами, регулируемые статьей 121 Административного кодекса. Юристы отмечают, что такие штрафы не всегда законны, часто из-за недостаточной юридической осведомленности самих водителей.

Об этом пишет "UA Motors".

Согласно техническим стандартам (ДСТУ 3649:2010), каждое легковое авто должно иметь по меньшей мере два красных стоп-фонаря, которые срабатывают при нажатии на тормоза и горят до полной остановки. Интересно, что действующие ПДД не содержат прямого запрета на эксплуатацию авто с неработающими стоп-сигналами. В такой ситуации водитель имеет право предупредить других участников движения о торможении, подав ответный сигнал рукой – подняв ее вверх.

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Однако статья 121 КУоАП предусматривает финансовое наказание за подобное нарушение: 340 гривен за первый случай. Повторное нарушение в течение года может обернуться значительно большими неприятностями – штрафом от 850 до 1700 гривен, а также лишением водительских прав сроком до полугода или административным арестом до десяти суток. В некоторых ситуациях полиция даже может временно задержать транспортное средство.

Чтобы избежать неправомерного штрафа, юристы советуют водителям при общении с инспектором настаивать на четком обосновании претензий со ссылкой на конкретные законодательные нормы. Если понимание не удается, лучшим шагом будет обращение за квалифицированной юридической помощью. В случае, когда штраф уже выписан, водитель имеет законное право обжаловать это постановление, чтобы предотвратить более серьезные последствия при возможных будущих остановках. В ситуациях с незаконными штрафами опытный юрист сможет предоставить необходимую консультацию и защитить ваши права в суде.

Ранее мы рассказывали, что украинские водители все чаще получают штрафы за превышение скорости, но часть из них оказывается незаконной из-за погоды.