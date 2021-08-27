Немцы представили многофункциональный стол для кемперов: с ним можно обустроить домашний офис на колесах

Он розетки, беспроводную зарядку и освещение.
Немецкая компания Sunlight представила концепт многофункционального стола, который можно использовать как удаленный рабочий офис.
Об этом сообщает сайт New Atlas.
Sunlight расширяется возможности обычных столов в домах на колесах, на которых можно только обедать. Их прототип имеет две части, одна из которых раскрывается и имеет встроенный цифровой дисплей, который легко подключается к оборудованию пользователя.
Также стол оснащен розетками, беспроводной зарядкой, дополнительным освещением и специальными отсеками для хранения, которые позволят освободить рабочее место от лишних вещей.
В отличие от обеденного стола, рабочая поверхность прототипа Sunlight имеет боковые стенки, которые предотвращают падению различных предметов, например, чашки с кофе. Стены помогают частично отделить личное рабочее пространство от остального части салона.
Sunlight не сообщили, нужно ли для их стола как-то менять кемпер, поэтому его, наверное, можно будет расположить в стандартном автодоме.
Домашний офис на колесах пока представлен только как концепт, поэтому цена на него не указана.
Ранее сообщалось, что американцы создали конструктор для переоборудования своего авто в кемпер.