Немцы составили список автомобилей, которые лучше всего покупать в 2021 году

Они меньше остальных теряют в стоимости после покупки.
Немецкие специалисты составили список автомобилей, которые выгоднее всего подойдут для покупки в 2021 году.
Соответствующий рейтинг опубликовали эксперты AutoBild.
Так, совместно с компанией Schwacke, специализирующаяся на оценке автомобилей, было проведено исследование, целью которого является определение новых автомобилей, которые меньше остальных теряют в стоимости на вторичном рынке. Таким образом эти модели можно назвать наиболее целесообразной покупкой в 2021 году.
Список лучших автомобилей для перепродажи составлен на основе данных о примерно 1,7 миллиона ежемесячных продаж автомобилей в Германии. Аналитики учитывали данные о новых регистрациях, смене собственников, техническом обслуживании, пробеге и времени простоя.
Также во внимание были приняты такие факторы, как тенденции развития рынка и экономики в целом. Плюс к этому, специалисты Schwacke определили конкретное оборудование для каждого сегмента, которое, как ожидается, будет стандартным на момент перепродажи автомобиля через четыре года.
В список автомобилей, которые можно назвать наиболее удачным приобретением с целью владения и дальнейшей перепродажи, вошли 13 моделей, по одной из каждого сегмента рынка — от сити-каров до электромобилей.
Итак, лучшие новые автомобили для перепродажи (в скобках процент сохранения начальной цены):
- электромобиль до 40 тысяч евро — Mini Cooper SE (59,63%);
- электромобиль от 40 тысяч евро — Tesla Model S Long Range (61,24%);
- сити-кар — Hyundai i10 1,2 (56,86%);
- субкомпакт — Dacia Sandero Stepway TCe 90 (66,02%);
- компакт — VW Golf 1,5 TSI OPF (53,73%);
- средний класс — Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4X4 DSG (49,81%);
- бизнес-класс — BMW 540i xDrive АО (44,44%);
- представительский класс — Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC (48,62%);
- спортивный автомобиль — Porshe 911 Carrera 4S PDK (57,95%);
- фургон — Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC (56,44%);
- субкомпактный кроссовер — Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid (57,50%);
- компактный кроссовер — Toyota RAV4 2,5 4X2 Hybrid (57,78%);
- внедорожник — Range Rover Sport P400 3,0 (50,11%).
Ранее был составлен список самых экономичных автомобилей по расходу топлива в разных классах.