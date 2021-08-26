Немецкий стартап представил один из самых дешевых электромобилей: в нем можно заменять батареи

Немецкий стартап представил один из самых дешевых электромобилей: в нем можно заменять батареи

City One будет стоить от 10 до 50 000 евро.

Немецкий стартап ACM (Adaptive City Mobility) представил электрический автомобиль City One, который будет иметь низкую цену и возможность заменять батареи.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль получился очень компактным с размерами 3,60 x 1,65 x 1,67 м и весом 950 кг. Он оснащен электродвигателем мощностью 34 лошадиные силы, который обеспечивает максимальную скорость 110 км/ч.

Главной особенностью машины является ее аккумулятор на 24 кВт-ч. Под багажником он имеет четыре чемодана емкостью 2,5 кВт-ч и их можно заменить на полностью заряженные агрегаты за 3 минуты.

Это позволяет автомобилю оставаться в движении в течение длительного периода времени без дополнительной зарядки. Последняя займет 5 часов от зарядного устройства и до 8 часов от домашней розетки.

carscoops.com

Кроме того, есть дополнительный ящик на крыше с большим количеством аккумуляторов, что увеличивает максимальный запас хода от стандартных 240 км до 360 км.

Внутри установлена приборная панель с большим сенсорным экраном, круглыми вентиляционными отверстиями, несколькими физическими элементами управления, расположенными на центральной консоли, и несколькими отделениями для хранения. В салоне может разместиться до пяти взрослых людей, а багажник рассчитан на 400 литров.

City One можно превратить в коммерческий автомобиль, сложив задние сиденья. Это добавит плоскую грузовую зону и пространство для 1450 литров груза весом 380 кг.

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Если использовать электрокар как фургон, на двери багажника можно установить 40-дюймовый экран для показа рекламы во время движения.

City One ориентирован на предприятия, имеющие автопарк, поскольку его можно использовать для проката, такси или как коммерческий автомобиль. Частным покупателям он также будет доступен с ценой от 10 000 до 15 000 евро в зависимости от оборудования.

ACM уже получили более 208 000 заказов на City One, а производство начнется не ранее 2023 года.

Ранее сообщалось, что китайцы разработали зарядку для электрокаров, которая наполняет аккумулятор до 80% за 8 минут.

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