Неуклюжая ошибка организаторов привела к двум аварий подряд на гоночном треке (видео)

Автомобили разбились из-за разлитого на дороге масла.

В США на треке для соревнований по драг-рейсингу произошло две аварии подряд из-за неосмотрительности организаторов соревнований.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

На дороге было разлито масло, из-за чего пострадали Ford Mustang и Chevrolet Camaro. Первый соревновался с модифицированным внедорожником GMC. Сначала у него была определенная пробуксовка колес, из-за чего он немного отстал от своего оппонента, но потом начал его догонять.

Однако примерно на полпути задние шины Ford внезапно теряют сцепление. Автомобиль начало заносить влево, а затем резко вправо. Водитель нажимал на тормоза, но не смог предотвратить удар о бетонную стену.

Утверждается, что непосредственно перед этой гонкой у другой машины на треке подорвался шатун и она разлила масло по асфальту именно на том участке, где проезжал Mustang. Похоже, что организаторы гонок плохо убирали дорогу, что повлекло такую внезапную и неожиданную утрату контроля автомобиля.

Повреждения, которые получил масл-кар, выглядят довольно масштабными: передняя часть взяла на себя основной удар, а затем о стену ударилась и пассажирская сторона.

Chevrolet Camaro, который упоминался в начале, врезался в стену на этой же участке совсем недавно. Он также внезапно потерял контроль, потому что тоже, вероятно, начал скользить на масле.

Ранее сообщалось, что в США разбили спорткар Chevrolet Corvette за день до продажи.

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