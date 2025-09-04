Невероятная находка: раритетный Maserati нашли в гараже через 30 лет (фото)

Раритетный Maserati нашли в гараже через 30 лет / © 1i.com.ua

Реклама

Жительница Орегона Дороти, расчищая гараж своего покойного мужа, нашла настоящее сокровище — Maserati 3500 GT 1960 года. Итальянский спорткар, более 30 лет простоявший под брезентом, оценивается в четверть миллиона долларов.

Об этом пишет Wheel-news.

История «гаражного узника»

Драматическая история авто началась в начале 90-х. Владелец, заметив падение давления масла в двигателе, решил отремонтировать его самостоятельно.

Реклама

«Муж был настоящим перфекционистом, — рассказала Дороти. — Он разобрал мотор по всему гаражу, заказал новые детали, но так и не смог завершить ремонт».

С 1992 года элегантное купе превратилось в «гаражного узника». Но даже после тридцатилетнего простоя автомобиль сохранил свой аристократический облик. Кузов почти не ржавел, салон остался целым, а хромированные детали все еще блестят.

65-летний Maserati стоимостью 250 000 долларов. Фото: wheel-news.com. / © 1i.com.ua

Настоящая «капсула времени»

Эксперты назвали находку настоящей «капсулой времени», поскольку найти Maserati 3500 GT в таком состоянии — большая редкость. Единственная проблема — разобранный двигатель, часть деталей которого исчезла. Однако для коллекционеров это не помеха.

Всего было выпущено всего 2226 экземпляров этой модели. Каждый автомобиль собирался вручную, что делает его подлинным произведением искусства. На сегодняшнем рынке классических автомобилей отреставрированная Maserati 3500 GT может стоить около $250 000.

Реклама

Найденный раритет уже нашел нового владельца, планирующего полную реставрацию. На это уйдет около года и более $100 000.

«Каждая спасенная классика — это победа над временем», — философски заметил новый владелец.

Напомним, в Польше полиция задержала водителя элитного автомобиля Porsche, ехавшего со скоростью 227 километров в час на трассе вблизи Варшавы. Это почти вдвое больше разрешенных 120 км/ч, что установлены на этом участке дороги. За столь грубое нарушение водитель получил строгий штраф и максимальное количество штрафных баллов.

Также для многих автомобиль — это больше, чем просто транспорт, а настоящий спутник в жизни. Чем тщательнее ухаживаешь за машиной, тем дольше она служит. Примером этого является Toyota Tercel 1985 года, на которой канадец Энди Кэмпбелл катается уже более четырех десятилетий. За это время универсал преодолел более 1 млн. км.