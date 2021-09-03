Nissan превратил свою культовую модель 1960-х на современный электрокар

Ему частично сохранили оригинальный дизайн, но добавили новые особенности.

Вице-президент Nissan Design Europe Мэттью Уивер превратил культовую модель Silvia в современный электрокар.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Дизайнер создал рендеры, вдохновляясь первым поколением автомобиля, которое показано на картинке выше.

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Это авто дебютировало на Токийском автосалоне в 1964 году, а через год поступило в продажу. Автомобиль имел то же шасси, что и Datsun Fairlady 1600 SP311. За время производства компания сделала лишь 554 экземпляров.

Дизайн электрической модели четко сохранил стиль верхней части кузова, но нижняя вышла современной. Уивер немного добавил ей новых особенностей, в частности, немного опустил крылья в верхнюю часть колес.

Впереди — крошечные круглые фары. Решетки радиатора нет, поскольку электромобили имеют разные потребности в охлаждении. Сзади есть крошечные полоски для фонарей, которые проходят по линии к боковой части кузова.

Nissan возродил Silvia в 1975 году, выпустив компактное спортивное купе. Оно предназначалось для людей, которые хотят довольно быстрое, но в то же время доступное авто. Автомобиль следовал этому принципу десятилетиями до 2002 года, когда Nissan перестал его производить.

Nissan

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