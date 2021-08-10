Nissan создаст электрический компактный пикап для повседневной жизни

В США начал развиваться рынок таких авто.

Компания Nissan может создать небольшой электрический пикап, который подойдет для повседневной жизни.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Появление такого автомобиля сейчас очень оправдано, поскольку Nissan электрифицирует свой ассортимент, а небольшие пикапы становятся трендом на американском рынке.

В линейке пикапов автопроизводителя новинка могла бы разместиться под Frontier среднего размера и конкурировать с электрической версии Ford Maverick.

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Вице-президент Nissan по продажам и региональным операциям в США Джуди Вилер не подтвердила информацию о новом компактном электрическом пикапе, но и не опровергла ее.

«Обсуждаются разные вещи. Я не знаю, есть ли на этом этапе какая-то серьезная дискуссия. Я подозреваю, что такое может произойти. Рынок пикапов очень интересен. Будет потребитель, который будет искать автомобиль для повседневной жизни, с которым он сможет выехать на бездорожье», — сказала Вилер.

Ожидается, что продажи небольших пикапов к 2023 году вырастут до 99 000 единиц. Для Nissan зайти на рынок не будет трудно, учитывая, что они одни из первых, кто представил этот сегмент в США благодаря своей модели Datsun в 1960-х годов. Кроме того, раннее появление на потенциально большом рынке компактных пикапов может позволить компании занять большую его часть.

Японский автопроизводитель имеет доступ к нескольким электрическим платформам, таких как CMF-EV, которые могут легко послужить базой для автомобиля. До 2030 года на ключевых рынках, таких как США, Nissan планирует выпустить несколько новых электрокаров, поэтому небольшой пикап может оказаться среди них.

Ранее сообщалось, что Nissan за четыре месяца распродал все спорткары в эксклюзивной версии.

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