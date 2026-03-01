Новые правила для водителей, которые садятся пьяными за руль — что известно

Новые правила для водителей / © Pixabay

В Италии ужесточили ответственность для водителей, которых поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь для части нарушителей наказанием станет не только штраф или ограничение, но и обязательная установка в автомобиле специального устройства — так называемого алкозамка.

Об этом говорится в материале sicurauto.

Кому придется устанавливать устройство

Новая норма касается владельцев итальянских водительских удостоверений, у которых уровень алкоголя в крови превысил 0,8 промилле. После такого нарушения в удостоверении появляется специальный код 69.

Эта отметка означает, что человек имеет право управлять транспортным средством только при установке сертифицированного устройства блокировки запуска двигателя при обнаружении алкоголя.

Как работает алкозамок и сколько стоит

Алкозамок — это система, которая не позволяет запустить двигатель, если тест на алкоголь показывает результат выше нуля. Устройство должно быть настроено с нулевой толерантностью и отвечать требованиям национального законодательства и стандартам ЕС.

Сейчас в продаже несколько сертифицированных моделей, их стоимость составляет примерно 2000 евро. Водитель самостоятельно оплачивает покупку, установку и регулярную калибровку оборудования.

Ограничения для всех категорий водителей

Код 69 распространяется на все категории удостоверений и типы транспортных средств. То есть, если водителя грузовика поймали с показателем более 0,8 промилле, он сможет работать дальше только на транспорте, оборудованном алкозамком.

При смене работы или автомобиля требование не исчезает: отметка остается в удостоверении, а новый работодатель или сам водитель должны позаботиться об установке устройства в другой машине. В ходе проверок полиция потребует документы, подтверждающие исправность системы.

Распространится ли практика на весь ЕС

Подобные правила пока не являются массовыми в Европе. Однако с июля 2024 все новые грузовики, произведенные в Евросоюзе, должны иметь техническую возможность для установки алкозамка. Это открывает путь к более широкому внедрению таких норм в будущем.

