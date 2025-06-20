Новые требования к техосмотру авто и штрафы с 1 июля: что нужно знать водителям

Водителей ожидают дополнительные санкции из-за нарушений / © Pixabay

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С 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств.

Об этом сообщил заместитель главы Главного сервисного центра МВД Павел Сорока, передает пресс-служба МВД.

По его словам, изменения приближают украинское законодательство к стандартам Евросоюза.

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Главное новшество — введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован, по меньшей мере, двумя камерами, фиксирующими весь процесс осуществления осмотра. Если две камеры не охватывают всю процедуру, предприятие должно установить дополнительные.

Кроме того, четко регламентированы требования к качеству видео и фотографий. В частности, транспортное средство должно занимать не менее 70% площади изображения.

«Если раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью совершать необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации позволяет нам контролировать всю процедуру», — отметил он.

Он также добавил, что в Украине активно работают около 800 пунктов технического контроля.

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Список категорий транспорта, для которых обязательный технический контроль остается актуальным, не изменился:

легковые автомобили, используемые в коммерческих целях, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет — раз в два года

грузовые авто до 3,5 тонн, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет — раз в два года

грузовые авто более 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации — ежегодно

автобусы, транспортные средства, перевозимые опасные грузы — дважды в год

В то же время легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам и не используемые для получения прибыли, техосмотр проходить не обязаны.

Контроль соблюдения новых требований будут осуществляться сервисными центрами МВД. Если во время мониторинга будут обнаружены нарушения (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол технического контроля аннулируется. Об этом сообщают владельцу автомобиля.

В случае эксплуатации авто без действующего техосмотра патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя. Штраф составляет 340 грн.

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Напомним, в Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах. Уже известно о наказании для водителей.