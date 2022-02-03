Новый большой кроссовер от Dacia впервые показали вживую без камуфляжа

Выпуск этой модели должен начаться в 2022 году, а ее выход на рынок запланирован на 2025-й.

Как известно, в начале 2021 года Renault и Dacia официально представили концепт совершенно нового большого кроссовера Bigster .

Долгое время эту модель видели только на рендерных фотографиях. Впрочем, теперь Dacia Bigster впервые появилась вживую и даже без камуфляжа.

Как сообщает Auto.cz, кроссовер появился в Голешовицах в Праге. Место появления не явилось большим сюрпризом. Именно в Голешовице Renault и Dacia представили журналистам новинки на ближайшие годы. Впрочем, о концепте Dacia Bigster не было сказано ни слова.

Auto.cz

Несмотря на это, реальность была другой. Концепт Bigster действительно отправился в Прагу, но не для того, чтобы показать себя автомобильным журналистам. Его должны были представить дилерам, хотя даже им не разрешили сфотографировать выставленный экземпляр на месте.

Представленный концепт Dacia Bigster обещают запустить в серийное производство 2022 года и он станет одним из первых автомобилей, созданных в рамках глобальной стратегии изменений под названием "Renaultlution". Bigster станет первым кроссовером C-класса для румынской марки. Его выход на рынок планируется в 2025 году.

Dacia Bigster будет доступен с традиционными ДВС, гибридными установками, а также двигателями на альтернативном топливе. Известно, что кроссовер будет исполнен с семиместным салоном.

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