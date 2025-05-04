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Новый дорожный знак в ЕС: что нужно знать украинским водителям (фото)
По всей территории, в том числе на военных и на объектах критической инфраструктуры Польши устанавливают новый дорожный знак.
В Польше с апреля активно внедряется новый дорожный официальный знак «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA». Согласно новым правилам, такая отметка означает запрет на фото- и видеосъемку объектов, имеющих важное значение для безопасности и обороны страны.
Об этом говорится в сообщении mmr.
Красно-белый знак с перечеркнутыми значками фотоаппарата, видеокамеры и смартфона и надписью «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA» дублируется на пяти языках: польском, английском, немецком, русском и арабском. Табличка может размещаться на зданиях, заборах, непосредственно на объектах или возле въездов в зоны, где съемка ограничена.
Вниманию, в частности, украинских водителей — под запрет подпадает любая фотография или видеозапись военной техники, объектов Минобороны, критической инфраструктуры, персонала и оборудования на этих объектах.
Снимать можно только при наличии официального разрешения, оформляемого через заявку с определением места, цели и ответственного лица.
Штраф за нарушение
За нарушение правил будет налагаться штраф в 5 тыс.-20 тыс. злотых (около 55 тыс.-220 тыс. грн), арестом до 30 суток или конфискацией устройства, даже если оно принадлежит не нарушителю. Это делает соблюдение правил особенно важным для путешественников и водителей.
Исключение предусмотрено для официальной документации, согласованных съемок медиа, дипломатических визитов и технических работ. Украинским гражданам, часто путешествующим в Польшу, следует учитывать эти новые ограничения, чтобы избежать неприятностей с польскими службами.
Напомним, как сообщили в Минобороны Польши, что и постановило установить запретительный дорожный знак, сообщили, что снимать или фотографировать в таких местах можно будет только после получения предварительного разрешения.
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