Новый электрокар Hyundai покорил один из мировых рынков: все модели разобрали за утро

Новый электрокар Hyundai покорил один из мировых рынков: все модели разобрали за утро

Из-за большой активности в компании произошел сбой сайта.

Первые 240 новых электрокаров Hyundai Ioniq 5 2022 года мгновенно распродали в Австралии.

Об этом сообщили на сайте Drive.

Заказ на сайте компании открыли сегодня, 12 октября, утром. Покупателям предложили получить электрический внедорожник, заплатив депозит в 2000 долларов США.

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С первых 240 моделей 170 депозитов были взяты сегодня, а остальные 70 поступили из предыдущих заказов, сделанных месяцем ранее. Такая активность на сайте бренда вызвала его сбой.

"Когда мы четко увидим возможность поставок транспортных средств, мы откроем вторую часть заказов (из 160 моделей) Ioniq 5. Вероятно, это будет в начале 2022 года. Клиенты, которые не успеют, будут получать регулярные обновления по ситуации с поставками и сроками выпуска следующей партии", — сказал представитель Hyundai Australia

Из-за глобальных проблем производства и дефицита полупроводников, которые наносят ущерб богатым на технологии и полностью электрическим транспортным средствам, ожидается, что в ближайшем будущем поставки в Австралии будут ограничены.

Ранее сообщалось, что было названо эксклюзивные функции Hyundai Ioniq 5, которых нет в Tesla Model Y.

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