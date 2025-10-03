Новый электрокар сам завелся и уехал от хозяина (видео)

Новый электрокар сам завелся и уехал прочь от хозяина / © скрин с видео

Реклама

Новый электрокар Xiaomi SU7 стал фигурантом необычного инцидента в Шаньдуне (Китай) 30 сентября. Припаркованный у дома автомобиль внезапно начал движение, хотя на водительском сиденье никого не было.

Об этом пишет Car News China.

Владелец новенького седана сообщил, что он и его жена находились внутри дома, когда их машина самостоятельно активировала функцию дистанционной парковки (RPA) и уехала. Кадры из камер видеонаблюдения, зафиксировали, как женщина кричит, а мужчина пытается остановить «убежавший автомобиль».

Реклама

Спор о причинах: ошибка пользователя или системы?

Владелец сразу обратился в службу поддержки Xiaomi. Первоначально сотрудники предполагали, что функция могла быть случайно запущена мобильным телефоном, однако владелец это отрицал.

Позже Xiaomi заявила, что внутренние журналы показали: устройство Apple, связанное с учетной записью владельца, действительно отправило команду на удаленную парковку. Эта функция позволяет автомобилю самостоятельно парковаться через приложение на смартфоне.

Однако инцидент вызвал споры среди экспертов. Критики отмечают, что даже если команда была направлена, система должна иметь средства защиты, которые бы предотвращали движение, когда в салоне нет водителя.

Владелец требует от Xiaomi предоставить полные оригинальные журналы эксплуатации для прозрачного расследования, но по состоянию на 3 октября компания не опубликовала официальный отчет. К счастью, инцидент не привел к травмам или ущербам, но обострил дискуссию о безопасности «умных» функций в электромобилях.

Реклама

Xiaomi SU7: конкурент Porsche и Tesla

Xiaomi SU7 — это амбициозный почти пятиметровый электрический седан, позиционирующийся как конкурент Porsche и Tesla Model 3. Его стартовая цена составляет около 30 тысяч долларов (215 900 юаней).

Топовая версия SU7 Max Performance имеет впечатляющие характеристики: запас хода 800 км, максимальная скорость 265 км/ч и разгон до сотни всего за 2,78 секунды. Автомобиль имеет большой передний (105 л) и задний (517 л) багажники.

Напомним, одним из главных помех на пути к массовому распространению электромобилей остается опасение водителей, что заряд аккумулятора закончится раньше, чем они смогут найти зарядную станцию. Согласно данным опроса, 57% респондентов считают электрокары непригодными для дальних поездок. Однако команда инженеров Mercedes-Benz, похоже, нашла способ положить этому конец.

Страх остаться с разряженной батареей посреди дороги является одним из основных психологических барьеров для возможных владельцев электромобилей. Однако, как утверждают эксперты, современные технологии делают этот процесс гораздо более безопасным, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электрокар не остановится внезапно.