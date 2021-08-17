Новый патент Tesla раскрыл интересные детали интерьера Cybertruck

Пикап может получить очень прочное лобовое стекло.

Tesla подала несколько заявок на патент, которые раскрыли некоторые детали относительно возможного вида будущего пикапа Cybertruck.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Маск заявлял, что автомобиль будет отличаться от прототипа 2019 года. В частности, у него появятся обновленные ручки дверей и возможности рулевого управления задними колесами. А несколько дней назад стало известно, что компания доработала дизайн и размеры модели, и теперь появились подтверждения этих слов.

Patentscope

В одном из патентов речь идет о создании чрезвычайно прочного стекла с агрессивными изгибами и складками. Отмечается, что это поможет Tesla создать лобовое стекло с линиями и изгибами, которые невозможно воспроизвести с помощью обычных методов формирования стекла.

В прилагаемых к патенту иллюстрациях показано использование этой системы. На прототипе видно полностью плоское лобовое стекло, но стрелки указывают на левую и правую сторону стекла, которые имеют агрессивные линии.

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В еще одном изображении показано, как патент нового лобового стекла можно использовать для создания стеклянной приборной панели.

В заявке на патент также отмечается, что слой пленки, нанесенный на стекло, сделает панель приборов более прочной и предотвратит ее разбивке во время ударов.

Однако пока точно неизвестно, использует ли компания этот патент в Cybertruck, или он будет реализован позже.

Patentscope

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck уже собрал более 1,25 миллиона предварительных заказов.

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