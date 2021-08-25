Новый пикап Ford вызвал невероятный ажиотаж на рынке продаж

Его ценник довольно демократичен.

Пикап Ford Maverick вызвал ажиотаж на рынке продаж в США.

Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Отметим, что эта модель была официально представлена в июне 2021 года. За неполные три месяца на этот автомобиль выстроилась очередь в 100 тысяч желающих. Именно столько предварительных заказов на покупку получил американский автопроизводитель.

Новый Ford Maverick — компактный пикап в линейке Ford и первый автомобиль в классе, который уже в базовой версии оснащен гибридной силовой установкой. Гибридная система развивает 194 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, обеспечивая расход на уровне Honda Civic: пикап потребляет 5,8 литра бензина на 100 километров.

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По словам Фарли, наибольший интерес к Ford Maverick зафиксировали в трех штатах — Техасе, Флориде и Калифорнии. Их пикап ориентирован на тех, кого не устраивают ограниченные возможности современных городских автомобилей, но они не хотели бы тратить на них много денег. Кроме жителей перечисленных штатов, новинкой активно интересуются и в больших городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость Ford Maverick начинается от 20 тысяч долларов .

Главный конкурент Ford Maverick на рынке США — это Hyundai Santa Cruz, который доступен с 2,5-литровым "атмосферником" мощностью 193 лошадиных силы и турбомотором того же объема, который 280 лошадиных сил. Он стоит немного дороже Maverick от 23 990 долларов.

Ранее Ford анонсировал появление компактного и одновременно дешевого электрического пикапа.

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