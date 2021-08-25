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Новый пикап Ford вызвал невероятный ажиотаж на рынке продаж

Новый пикап Ford вызвал невероятный ажиотаж на рынке продаж

Media Ford

Его ценник довольно демократичен.

Пикап Ford Maverick вызвал ажиотаж на рынке продаж в США.

Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Отметим, что эта модель была официально представлена в июне 2021 года. За неполные три месяца на этот автомобиль выстроилась очередь в 100 тысяч желающих. Именно столько предварительных заказов на покупку получил американский автопроизводитель.

Новый Ford Maverick — компактный пикап в линейке Ford и первый автомобиль в классе, который уже в базовой версии оснащен гибридной силовой установкой. Гибридная система развивает 194 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, обеспечивая расход на уровне Honda Civic: пикап потребляет 5,8 литра бензина на 100 километров.

По словам Фарли, наибольший интерес к Ford Maverick зафиксировали в трех штатах — Техасе, Флориде и Калифорнии. Их пикап ориентирован на тех, кого не устраивают ограниченные возможности современных городских автомобилей, но они не хотели бы тратить на них много денег. Кроме жителей перечисленных штатов, новинкой активно интересуются и в больших городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость Ford Maverick начинается от 20 тысяч долларов.

Главный конкурент Ford Maverick на рынке США — это Hyundai Santa Cruz, который доступен с 2,5-литровым "атмосферником" мощностью 193 лошадиных силы и турбомотором того же объема, который 280 лошадиных сил. Он стоит немного дороже Maverick от 23 990 долларов.

Ранее Ford анонсировал появление компактного и одновременно дешевого электрического пикапа.

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