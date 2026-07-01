Новый знак "2+" появился на дорогах: что он означает

Дорожный знак "2+" / © MMR

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В Испании на дорогах появился новый дорожный знак «2+», незнание которого может привести к большим финансовым потерям для водителей и туристов.

Об этом сообщает MMR.

Что означает этот знак?

Сообщается, что этот знак обозначает специальную полосу движения, по которой разрешено ехать только автомобилям с двумя или более людьми в салоне. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 200 евро.

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Новый знак — это синий квадрат с рисунком машины, двух человек и надписью «2+». Он обозначает специальные полосы (их называют VAO), которые создают на въездах в крупные города, например, Мадрид или Барселону. Это помогает уменьшить пробки и сделать воздух чище.

Соблюдение правил на этих участках контролируется как патрульными полицейскими, так и автоматическими камерами видеофиксации. Если в машине только водитель, выезжать на такую полосу запрещено.

Дорожный знак «2+». / © MMR

Кому можно ехать по полосе без пассажиров

Несмотря на жесткие ограничения, испанские правила дорожного движения предусматривают ряд исключений. Независимо от количества людей в салоне, полосами VAO имеют право пользоваться:

электромобили и гибриды с соответствующей экологической маркировкой;

мотоциклы;

автобусы и такси;

автомобили экстренных служб;

транспорт, перевозящий людей с инвалидностью.

Кроме того, водителей предупреждают, что на знаках могут встречаться обозначения «3+» или «4+». Это означает, что в автомобиле должно находиться не менее трех или четырех человек соответственно. В случае нарушения этих требований сумма штрафа остается неизменной — 200 евро.

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Подобные полосы движения действуют и во Франции, однако там для них используют другие символы. Путешественникам, арендующим автомобили в Испании, рекомендуют внимательно следить за дорожными указателями, поскольку незнание местных правил не освобождает от ответственности.

Напомним, в Польше водители часто путают два дорожных знака, связанных с круговым движением, из-за чего они могут получить немалый штраф. Речь идет о знаках A-8 и C-12, имеющих разное значение.

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