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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор: объяснение экспертов

Эти простые действия помогут избежать проблем сразу после установки нового АКБ.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор: объяснение экспертов

Автомобильный аккумулятор. / © pixabay.com

Прежде чем покупать новый аккумулятор для авто, водителям следует учитывать несколько важных нюансов.

Как напоминают в компании ATL, условия хранения в магазине и срок с момента изготовления батареи могут оказывать существенное влияние на ее заряд.

Что влияет на саморазряд АКБ

Если аккумулятор пролежал на складе более шести месяцев, он мог частично потерять заряд. В случае, если с даты производства прошел год и больше, эксперты советуют либо отказаться от покупки, либо требовать существенной скидки, ведь в таком случае уровень заряда может быть заметно ниже.

Кроме того, на заряд влияют и условия хранения. В частности, аккумулятор может потерять до 40% заряда, если:

  • температура в помещении выходит за пределы 5–20 °C;

  • воздух чрезмерно влажный или запыленный.

Как проверить заряд аккумулятора перед покупкой

Перед оплатой следует попросить продавца проверить батарею с помощью погрузочной вилки. В процессе измерения напряжение не должно падать ниже 9 В. В обычном состоянии аккумулятор должен показывать не менее 12,6 В на клеммах.

Дата публикации
Количество просмотров
267
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