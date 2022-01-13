Обновленная версия культового внедорожника Toyota идеально справилась с краш-тестом: видео

Модель получила пять звезд из пяти.
Как известно, в середине 2021 года компания Toyota презентовала новое поколение культового внедорожника – Toyota Land Cruiser 300.
Независимая организация ANCAP (входит в международную ассоциацию Global NCAP) провела серию краш-тестов праворульного Toyota Land Cruiser 300, недавно вышедшего на рынки Австралии и Новой Зеландии.
Об этом идет речь на их официальном сайте.
Так, в тестах принял участие Land Cruiser 300 нового поколения в спецификации для местных рынков с правым расположением руля и 3,3-литровым турбодизелем под капотом. Семиместный внедорожник был оснащен восемью эйрбегами, преднатяжителями ремней безопасности, адаптивным круиз-контролем, системами ABS и ESP, системой автоматического экстренного торможения, системой мониторинга мертвых зон и системой контроля состояния водителя, а также системой мониторинга движения в полосе.
Испытания по методике ANCAP включают восемь этапов. Это фронтальный удар на скорости 64 километра в час с перекрытием 40 процентов, фронтальный удар на скорости 50 километров в жесткий барьер со 100-процентным перекрытием, фронтальный удар о деформированный барьер с частичным надвигающимся перекрытием, боковой удар, боковой удар в столб, а также стендовые испытания кресел (имитация удара сзади), тест на безопасность пешеходов и испытание систем превентивной безопасности.
Как следствие, Toyota Land Cruiser заработал пять звезд. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 34,08 балла из 38 возможных (89 процентов), безопасность пассажиров-детей – на 43,60 балла из 49 (88 процентов), травмобезопасность для пешеходов – на 44,02 балла с 54 (81 процент), а превентивную безопасность – на 12,40 балла из 16 (77 процентов).
Также эксперты ANCAP оценили богатую комплектацию по безопасности: все Land Cruiser получили 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и удержание в полосе.
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