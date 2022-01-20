Обновленную версию культового внедорожника Toyota придется ждать четыре года

В компании уже извинились за подобное длительное ожидание.

Рестайлинговый вариант культового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 существенно задерживается для доставки клиентам.

Об этом официально сообщил японский автопроизводитель.

Так, у Toyota извинились за сложившуюся ситуацию и сообщают, что ждать внедорожник придется около четырех лет. Причина сложностей с поставками – высокий спрос на модель и дефицит микроэлектроники, который перешел из прошлого на нынешний год и продолжает влиять на производство.

Отметим, что очередь выстроилась еще на момент приемки заказов. С июля, когда Land Cruiser 300 стал доступен для заказа, и к началу августа было оформлено более 20 тысяч заявок, причем речь идет о предоплаченных автомобилях.

На выбор предложено несколько модификаций: с бензиновым мотором V6 объемом 3,5 литра, развивающим 409 лошадиных сил и дизельным 3,3-литровым V6 на 309 сил. Оба они совмещаются с 10-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Внедорожник доступен с пяти- и семиместными салонами. Журналисты не уточняют, какие именно версии пользуются наибольшим спросом и за какими именно выстроились очередь на четыре года вперед.

В Японии Toyota Land Cruiser 300 стоит от 5 100 000 иен ( 46,5 тысячи долларов ).

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