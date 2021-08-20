Обновленную версию Toyota Land Cruiser разбили почти сразу после покупки

Эту модель официально представили лишь два месяца назад.

Как известно, недавно компания Toyota официально представила обновленную версию культового внедорожника Land Cruiser, который имеет индекс "300".

Первые образцы Toyota Land Cruiser 300 серии только начали прибывать к покупателям, а уже известно о нескольких случаях аварий этой модели.

Так, по информации Carscoops, последне ДТП недавно произошло в Эль-Курайни, Кувейт, и изображения, опубликованные в Сети, показывают, что внедорожник оказался опрокинутым и перекрыл, таким образом, проезд одной из полос. Что стало причиной аварии, не сообщается.

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Отсутствие повреждений крыши (кроме разбитого люка) также свидетельствует о том, что Land Cruiser двигался на относительно небольшой скорости. Однако, можно быть уверенным в том, что та сторона была сильно повреждена.

Соответствующие фото были опубликованы на странице Karachi Track в Facebook.

Отметим, что в начале августа перевернулся еще один Toyota Land Cruiser 300.

Новый Land Cruiser сохраняет знакомую автопроизводителю структуру кузова на раме, но оснащен новой платформой GA-F, основанной на новой глобальной архитектуре Toyota (TNGA). Она снижает общий вес автомобиля на 200 кг. Моторная гамма состоит из двух V6 с турбонаддувом: 3,5-литровый бензиновый с 409 л.с. и 3,3-литровый дизель с 304 л.с.

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