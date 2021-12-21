Обогнал конкурентов по ДВС: самый дешевый электромобиль Европы вызвал невероятный ажиотаж на "домашнем" рынке

Эта модель там разошлась в количестве 1 195 экземпляров.

Как известно, в марте 2021 года стартовал прием заказов на бюджетный электрокроссовер — Dacia Spring.

По информации InsideEVs, этот автомобиль вызвал безумный ажиотаж в Румынии.

Так, Dacia Spring стал самой популярной машиной, наиболее продаваемой на "домашнем" рынке, обогнав конкурентов с ДВС. Более того: румынский хэтч занимает третье место среди всех электрокаров, зарегистрированных в Западной Европе.

Согласно последним данным об автомобилях, Dacia Spring продали 1 195 единиц в Румынии, что составляет 10,4% рынка. Общее количество проданных моделей в Румынии составляет 1 537 единиц, и уже сейчас начинаются масштабные поставки. Это отличное достижение для электромобиля, так как общий объем продаж автомобилей, работающих только на электричестве, за 9 месяцев составил 1 914 единиц.

Причина в чрезвычайно привлекательной цене 17 890 евро . Помимо своей родины, Dacia Spring также стал продаваемым электромобилем во Франции (2 895 единиц) и Германии (657 единиц) в ноябре. Только на этих трех рынках в месяц было продано 4 747 единиц этой модели.

Интересно, что Dacia Spring заявлен, как "самый доступный электрический кроссовер в Европе".

Dacia Spring Electric – европейская версия электрокара Renault K-ZE для китайского рынка, который, в свою очередь, создан на базе компактного кроссовера Renault Kwid. Автомобиль достигает 3 734 мм в длину и 1 770 мм в ширину при колесной базе в 2 423 мм.

Кроме того, у этой модели полностью электрическая силовая установка мощностью 33 кВт (44 л.с. и 125 Нм). Максимальная скорость – 125 км/ч (100 км/ч для каршеринговой версии). Аккумулятор на 26,8 кВт-ч; запас хода на одном заряде – 225 км (WLTP) или 295 км (WLTP City).