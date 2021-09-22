Объявлены претенденты на звание "Автомобиль года" в Южной Америке

Объявлены претенденты на звание "Автомобиль года" в Южной Америке

Победители будут определены по трем сегментам.

Стали известны претенденты на звание "Автомобиль года" в Южной Америке.

Об этом говорится на официальном сайте организаторов.

Отмечается, что в список попали 23 модели, которые уже представлены на рынках США и Канады или появятся там до конца 2021 года. Жюри, в которое входят 50 американских и канадских автомобильных журналистов, предстоит выбрать лучший легковой автомобиль, лучший кроссовер и лучший пикап.

Изначально список включал 36 моделей, но 13 автомобилей уже исключили. В лонг-лист попали восемь легковых автомобилей, а именно Audi A3, Cadillac CT5 в версии Blackwing, Genesis G70, Honda Civic, Lucid Air, две модели Mercedes-Benz — EQS и S-Class, а также Volkswagen Golf.

В категории Utility Vehicle, которая включает кроссоверы, внедорожники и другие утилитарные автомобили, за победу будут соревноваться девять моделей. Это Ford Bronco, Volkswagen ID.4, KIA Carnival, Genesis GV70, Ioniq 5, Hyundai Tucson, Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer, а также Nissan Pathfinder.

И, наконец, в номинации "Пикап года" представлены электрические GMC Hummer EV и Rivian R1T, Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz, Nissan Frontier, а также дебютировавший буквально на днях Toyota Tundra нового поколения.

Также читайте Эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года в Европе

На 18-21 октября запланирован большой тест-драйв для жюри, в рамках которого журналисты протестуют всех номинантов. 17 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе объявят модели, прошедшие в финал, а победителей объявят в январе 2022 на мероприятии, организованном Детройтской ассоциацией автомобильных дилеров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку