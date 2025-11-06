Обычная канцелярская резинка может спасти водителей от штрафа: как это работает

Штраф / © УНИАН

Украинское законодательство строго-настрого запрещает водителям держать устройство связи в руках во время управления транспортным средством. Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, пользование телефоном разрешено только с использованием гарнитуры или специальных устройств для содержания. Однако обычная канцелярская резинка, которая может заваляться в бардачке, способна спасти водителей от штрафа.

Стандартный штраф — 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП). В случае создания аварийной ситуации штраф до 1445 грн или даже лишение водительских прав до одного года.

Лайфхак с резинкой

Если полноценного держателя нет под рукой, эксперты советуют воспользоваться обычной канцелярской резинкой:

Протяните плотную резинку средней длины через вентиляционные отверстия обогрева/кондиционирования. Создайте петлю, в которую горизонтально вставьте смартфон. Такое крепление надежно зафиксирует устройство на уровне глаз.

Почему это работает? Большинство штрафов выписывается из видеофиксации или прямого наблюдения полицейского. Если устройство закреплено, и водитель не касается его руками во время движения, нарушение отсутствует. Кроме того, расположение телефона в поле зрения повышает общую безопасность, уменьшая отвлечение.

Лайфгак, как временно заменить держатель для телефона

Важные оговорки

Это временное решение. Необходимо приобрести полноценный держатель.

Убедитесь, что резинка не мешает обзору и работе вентиляции.

Чтобы избежать касания экрана во время движения, используйте голосовые команды или Bluetooth.

По данным Патрульной полиции Украины, только за первое полугодие 2025 было зафиксировано более 18 000 нарушений, связанных с пользованием телефоном за рулем. Украинские автоинструкторы настаивают на том, чтобы водители всегда имели в машине «экстренный набор мелочей», включая канцелярскую резинку.

Мелкий аксессуар стоимостью несколько копеек может спасти водителя от значительного штрафа и возможного лишения прав, но самым важным остается заранее позаботиться о безопасности на дороге.

