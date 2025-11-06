ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин

Обычная канцелярская резинка может спасти водителей от штрафа: как это работает

Обычная канцелярская резинка, часто лежащая в бардачке или дома, может стать неожиданным, но эффективным средством для украинских водителей, чтобы избежать штрафа за пользование мобильным телефоном во время движения.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Штраф

Штраф / © УНИАН

Украинское законодательство строго-настрого запрещает водителям держать устройство связи в руках во время управления транспортным средством. Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, пользование телефоном разрешено только с использованием гарнитуры или специальных устройств для содержания. Однако обычная канцелярская резинка, которая может заваляться в бардачке, способна спасти водителей от штрафа.

Об этом пишет SUV News.

Стандартный штраф — 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП). В случае создания аварийной ситуации штраф до 1445 грн или даже лишение водительских прав до одного года.

Лайфхак с резинкой

Если полноценного держателя нет под рукой, эксперты советуют воспользоваться обычной канцелярской резинкой:

  1. Протяните плотную резинку средней длины через вентиляционные отверстия обогрева/кондиционирования.

  2. Создайте петлю, в которую горизонтально вставьте смартфон.

  3. Такое крепление надежно зафиксирует устройство на уровне глаз.

Почему это работает? Большинство штрафов выписывается из видеофиксации или прямого наблюдения полицейского. Если устройство закреплено, и водитель не касается его руками во время движения, нарушение отсутствует. Кроме того, расположение телефона в поле зрения повышает общую безопасность, уменьшая отвлечение.

Лайфгак, как временно заменить держатель для телефона

Лайфгак, как временно заменить держатель для телефона

Важные оговорки

  • Это временное решение. Необходимо приобрести полноценный держатель.

  • Убедитесь, что резинка не мешает обзору и работе вентиляции.

  • Чтобы избежать касания экрана во время движения, используйте голосовые команды или Bluetooth.

По данным Патрульной полиции Украины, только за первое полугодие 2025 было зафиксировано более 18 000 нарушений, связанных с пользованием телефоном за рулем. Украинские автоинструкторы настаивают на том, чтобы водители всегда имели в машине «экстренный набор мелочей», включая канцелярскую резинку.

Мелкий аксессуар стоимостью несколько копеек может спасти водителя от значительного штрафа и возможного лишения прав, но самым важным остается заранее позаботиться о безопасности на дороге.

Напомним, даже самая надежная коробка передач не выдержит грубого поведения. Часто водители сами сокращают ее «жизнь», даже не осознавая этого. Один из самых опасных маневров — попытка включить заднюю передачу во время движения.

Раньше мы писали о том, что нужно иметь в автомобиле зимой. В частности, эксперты обнародовали перечень предметов, без которых холодное время может стать настоящим испытанием для водителя. Позаботьтесь о том, чтобы «запастись» необходимым перед стартом сезона.

Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie