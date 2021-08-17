Очередь на приобретение заполнена до конца 2021 года: Tesla Model Y вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Те, кто желает приобрести этот автомобиль, должны теперь ждать 2022-го.

В США невероятный спрос вызвал электрокар Tesla Model Y в версии Long Range.

Об этом сообщает InsideEVs.

Как известно, версия Tesla Model Y Long Range недавно присоединилась к Model 3 SR +, Model S и Model X с предполагаемым сроком доставки (для новых заказов в США) в 2022 году. Ожидается, что в январе 2022 года появится модель Y Long Range, как и модель 3 Standard Range Plus. Версии Model S и Model X Long Range также ожидаются в 2022 году.

Это означает, что очередь заказов на базовые версии всех автомобилей Tesla в США будет заполнена до конца 2021 года. Поскольку сейчас середина августа 2021-го, то очередь заказов на приобретение этого автомобиля составляет более 4,5 месяцев.

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Заказанные сегодня Model S/Model X Plaid также ожидаются в 2022 году, но у клиентов по-прежнему есть возможность получить версии Model 3 Long Range (в ноябре) и Model 3/Model Y Performance в 2021 году. Model 3/Model Y Performance фактически доступна в течение нескольких недель, что говорит о том, что Tesla выделила некоторый резерв для более дорогих версий с более высокой маржой. Это также были автомобили, цены на которые ранее в этом году не повышались.

Изменения предполагаемых сроков поставки до 2022 года указывают на гораздо более высокий спрос, чем предложение, но невозможно узнать, серьезно сказывается на предложения производственные ограничения или оно в основном связано со спросом.

Ранее рассказывалось о том, что в Европу на продажу прибыли первые экземпляры электрокроссовера Tesla китайской сборки.

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