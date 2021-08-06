Один из европейских авторынков установил антирекорд продаж авто: названа причина

Показатель упал до минимума с 1998 года.

В Великобритании установлен антирекорд по продажам автомобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Рынок сократился почти на 30 процентов в годовом выражении, показав худший результат с 1998 года. Так, в июле британцы приобрели только 123,3 тысячи новых машин, что на 22 процента меньше, чем средний показатель за последние 10 лет. Эксперты винят в этом пандемию.

В то время как июль 2020 года запомнился прыжком в продажах, так как стал первым месяцем после локдауна, в июле нынешнего года индустрия вновь столкнулась с проблемами. Речь идет о глобальном дефиците электронных компонентов, вызванном прошлогодними сокращениями производства. О нехватке чипов стало известно еще зимой. Ожидается, что проблема решится не раньше 2022 года.

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Кроме этого, из-за суровых мер, связанных с пандемией, в июле многие сотрудники автозаводов в Соединенном Королевстве были вынуждены соблюдать самоизоляцию из-за подозрений на заболевание. Это привело к острой нехватке рабочих рук на предприятиях. На прошлой неделе в стране собрали 69 097 "легковушек", что стало минимальным результатом за 68 лет.

Учитывая показатели июля, SMMT изменила прогноз по продажам в Великобритании за 2021 год в худшую сторону: теперь ожидается, что будет реализовано 1,82 миллиона автомобилей вместо 1,86 миллиона. Эксперты надеются, что слегка исправить ситуацию может ослабление ограничений, на которые жалуются многие британцы.

Ранее британцы составили список подержанных автомобилей, которые могут подвести во время эксплуатации.

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