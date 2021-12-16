Один погибший и 20 раненых: парижский оператор такси приостанавливает эксплуатацию Tesla Model 3 после роковой аварии

Не исключено, что машина была на автопилоте.

Крупнейшая парижская таксомоторная компания G7 приостановила использование 37 электромобилей Tesla Model 3.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что подобное решение было принято после роковой аварии, случившейся в минувшие выходные. Водитель электрокара Tesla, работающий в этой службе, не справился с управлением и наехал на велосипедиста и трех пешеходов. После этого он влетел в фургон. В результате этого ДТП он сбил насмерть одного человека, еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошел, когда он в свой выходной вез семью в ресторан.

Представитель G7 Taxi сказал, что водитель попытался затормозить, но автомобиль ускорился. Неизвестно, работала ли машина в режиме автопилота.

Компания Tesla отрицает наличие каких-либо технических проблем с автомобилем, оснащенным функцией беспилотного вождения. Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в непреднамеренном убийстве и нанесении телесных повреждений. Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари также заявил, что на этом этапе нет никаких доказательств того, что авария была связана с технической проблемой.

В G7 заявляют, что владельцы Model 3, работающие в компании, получат полную компенсацию за потерянные заработки, а компания уже ищет альтернативные автомобили для возобновления работы сотрудников.

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