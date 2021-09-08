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Одна из компактных моделей Nissan вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Одна из компактных моделей Nissan вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Старт ее продаж начался 17 августа.

Компания Nissan подвела первые итоги продаж компактного хэтчбека Note Aura.

Отметим, что на рынок эта модель официально вышла 17 августа. Пока она доступна только в Японии, где разошлась в количестве 10 151 единицы. Как следствие, такой результат существенно превзошел ожидания Nissan.

Как известно, Note Aura отличается от обычного Note не только обвесом и комплектациями, но и переработанным кузовом. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4 045, 1 735 и 1 525 мм соответственно, то есть при сохранении длины стандартной версии Aura оказалась шире и выше на 40 и 20 мм соответственно. В комплектацию Note Aura входит аудиосистема премиум-класса Bose.

Хэтчбек доступен в гибридной версии, которая базируется на 1,2-литровом бензиновом моторе HR12DE мощностью 82 л.с. и крутящим моментом 103 Нм и электрическим двигателем отдачей в 136 л.с. и 300 Нм. Кроме базовой переднеприводной версии предлагается вариант 4X4. Примечательно, что большинство покупателей (70%) выбирают дорогую комплектацию G leather edition с кожаной обивкой. Системы NissanConnect и ProPilot выбирают 80% клиентов. 30% машин были проданы с полным приводом.

Nissan Note Aura в Японии стоит от 2 613 300 иен, это почти 24 тысяч долларов по актуальному курсу.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan за четыре месяца распродал все спорткары в эксклюзивной версии.

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