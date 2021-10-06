Одна из стран распродает со скидкой парк с десятка Maserati: раньше на них потратили 6 миллионов долларов

Одна из стран распродает со скидкой парк с десятка Maserati: раньше на них потратили 6 миллионов долларов

Автомобили закупили для одного саммита, чтобы сопровождать лидеров других стран.

Правительство Папуа — Новой Гвинеи распродает со скидкой парк Maserati Quattroportes, на которые раньше потратил 6 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В 2018 году страна готовилась к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), поэтому решила изысканно встретить лидеров других стран.

Правительство закупило 40 Maserati, на которые потратили почти 6 миллионов долларов. В то же время в стране очень плохие дороги, и в некоторых местах для передвижения там нужны только внедорожники.

Тогда это решение было подвергнуто широкой критике, и по уважительным причинам. Пожалуй, самым важным является то, что ПНГ не является богатой страной.

Чиновники заявили, что после саммита автомобили будут продавать третьим сторонам, поскольку на них большой спрос. Хотя в стране нет дилерского центра Maserati, в котором можно было бы регулярного обслуживать авто.

В итоге из 40 Quattroportes только три были проданы за последние три года. Остальные сейчас продаются по заниженной цене, и чиновники признали, что покупка роскошных седанов была ошибкой.

Ранее сообщалось, что в Польше продают запчасти суперкара Maserati, который еще даже не представили.

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