Одна ошибка с ключами может оставить вас без авто: из-за чего замок зажигания "умирает"

Ключи от авто

Привычка вешать на кольцо ключей от автомобиля тяжелые брелоки, сувениры или другие мелочи может привести к дорогостоящему ремонту. Инженеры предупреждают: лишний вес ключей способен быстро разрушить замок зажигания.

Об этом сообщает SlashGear.

Механический износ: каждый грамм имеет значение

Постоянная дополнительная масса тянет ключ книзу, создавая длительное давление на механизм замка. Это давление вызывает микротрещины, из-за которых замок может выйти из строя уже через год активного использования.

Если вы носите с ключом от авто ключи от квартиры, тяжелые флешки, металлические подвески или полдесятка брелоков, готовьтесь к замене замка, стоимость которого в зависимости от модели машины может составлять несколько тысяч гривен.

Проблемы электронных брелок

Владельцы современных авто с электронными брелоками также сталкиваются с неприятностями, которые не ограничиваются классическим замком:

Батарея: чаще всего выходит из строя элемент питания.

Удары и влага: специалисты отмечают, что микросхемы в брелоках чувствительны к падениям и контакту с водой, что приводит к разрушению контактов или поломке устройства.

Потеря привязки: иногда брелок «забывает» привязку к автомобилю. В таких случаях его необходимо перепрограммировать в сервисном центре.

Советы экспертов

Чтобы избежать неожиданной поломки, эксперты советуют:

Разделяйте вес: держите ключи от авто отдельно от тяжелых вещей, чтобы уменьшить давление на замок. Беречь электронику: электронный брелок следует защищать от ударов и влаги.

Эта, казалось бы, мелочь может остановить ваш автомобиль в самый неподходящий момент.

