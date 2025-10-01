ТСН в социальных сетях

Одна ошибка с ключами может оставить вас без авто: из-за чего замок зажигания "умирает"

Почему нельзя вешать ключи от квартиры на кольцо ключей от авто?

Руслана Сивак
Привычка вешать на кольцо ключей от автомобиля тяжелые брелоки, сувениры или другие мелочи может привести к дорогостоящему ремонту. Инженеры предупреждают: лишний вес ключей способен быстро разрушить замок зажигания.

Об этом сообщает SlashGear.

Механический износ: каждый грамм имеет значение

Постоянная дополнительная масса тянет ключ книзу, создавая длительное давление на механизм замка. Это давление вызывает микротрещины, из-за которых замок может выйти из строя уже через год активного использования.

Если вы носите с ключом от авто ключи от квартиры, тяжелые флешки, металлические подвески или полдесятка брелоков, готовьтесь к замене замка, стоимость которого в зависимости от модели машины может составлять несколько тысяч гривен.

Проблемы электронных брелок

Владельцы современных авто с электронными брелоками также сталкиваются с неприятностями, которые не ограничиваются классическим замком:

  • Батарея: чаще всего выходит из строя элемент питания.

  • Удары и влага: специалисты отмечают, что микросхемы в брелоках чувствительны к падениям и контакту с водой, что приводит к разрушению контактов или поломке устройства.

  • Потеря привязки: иногда брелок «забывает» привязку к автомобилю. В таких случаях его необходимо перепрограммировать в сервисном центре.

Советы экспертов

Чтобы избежать неожиданной поломки, эксперты советуют:

  1. Разделяйте вес: держите ключи от авто отдельно от тяжелых вещей, чтобы уменьшить давление на замок.

  2. Беречь электронику: электронный брелок следует защищать от ударов и влаги.

Эта, казалось бы, мелочь может остановить ваш автомобиль в самый неподходящий момент.

