Одна зарядка – минус тысячи долларов: новая угроза для владельцев электрокаров

Зарядка электромобиля на публичных станциях может скрывать неожиданные риски. Специалисты по кибербезопасности предостерегают: из-за зарядной инфраструктуры злоумышленники способны вмешаться в работу электронных систем авто и привести к серьезным поломкам.

Наиболее уязвимым элементом, по словам экспертов, остаются зарядные кабели, используемые в общественных местах. Их относительно легко модифицировать, утаив внутри дополнительные устройства или вредные компоненты. Такое вмешательство не обязательно приведет к угону автомобиля, однако может повредить программное обеспечение или электронные модули, в частности систему управления батареей (BMS). Ремонт или замена этого узла обходится владельцам в большие суммы.

Специалисты отмечают, что подобные атаки могут проявляться не сразу. Признаками проблемы могут стать сбои в работе электроники, нестабильная зарядка или сообщения об ошибках на приборной панели, которые появляются после подключения к сомнительной станции.

Чтобы снизить риски, владельцам электромобилей советуют пользоваться проверенными сетями зарядных станций или, по возможности, заряжать авто дома. Также рекомендуют внимательно следить за работой автомобиля после зарядки, регулярно обновлять программное обеспечение и ограничивать использование беспроводных модулей, если они не нуждаются.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы количество кибератак на электромобили и зарядную инфраструктуру будет расти. Поэтому вопрос цифровой безопасности постепенно становится не менее важным, чем техническое состояние самого транспортного средства.

