Огромный риск аварии: Tesla отзовет более 50 тысяч электромобилей всех основных моделей

Огромный риск аварии: Tesla отзовет более 50 тысяч электромобилей всех основных моделей

И снова причина заключается в автоматическом управлении.

Компания Tesla должна отозвать ряд электромобилей.

Как сообщает Reuters, "детище" Илона Маска проведет отзывную кампанию 54 тысяч "зеленых" машин с автопилотом Full Self-Driving (Beta).

Отмечается, что система автономного вождения не реагирует на знак "Стоп" на перекрестках, в результате чего машина продолжает движение. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2016-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Так, из-за ошибки в системе автономного управления Full Self-Driving (FSD) электромобиль на автопилоте не тормозит перед знаками обязательной остановки на перекрестках, а продолжает движение со скоростью 9,6 километра в час – так называемая функция "остановка на ходу", что появилась на Tesla в октябре 2020 года.

NHTSA отметил, что федеральный закон запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, создающими риски для безопасности, включая умышленный выбор опасной конструкции. В свою очередь, в Tesla заявили, что им ничего неизвестно о каких-либо претензиях, авариях или травмах, связанных с этой ошибкой в автопилоте. Но пообещали оперативно решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения.

Прошивка Tesla 2021.44.30.15 деактивирует возможность остановки на ходу. Автопроизводитель сообщил NHTSA, что обновление будет доступно для установки в начале февраля 2022 года.

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