Он доступен на рынке Украины: определен лучший пикап мира 2021 года

Он доступен на рынке Украины: определен лучший пикап мира 2021 года

Ему удалось обойти Isuzu и Jeep и выйти в лидеры.

Стал известен самый лучший пикап мира по итогам 2021 года.

Об этом сообщает издательство Drive.

Так, на 6-й Международной Пикап премии (6th International Pick-Up Award), прошедшей в Лионе, Франция, этим пикапом стал Toyota Hilux.

Toyota Hilux – один из самых популярных пикапов мира. Уже много лет он занимает первые места по продажам в 14 странах, включая Австралию, Аргентину, Панаму, Южную Африку и Фиджи. Hilux представлен в 140 странах мира.

Для того чтобы выбрать лучший автомобиль, судьям пришлось провести множество тестов. Главными претендентами на победу стали Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Jeep Gladiator. Но Toyota удалось получить больше наград и выйти в лидеры. Hilux признали пикапом, имеющим наилучшую эффективность. Чтобы получить награду, машина должна иметь грузоподъемность в 1 тонну и быть очень надежной. С этими условиями Toyota справилась с легкостью.

Пикап – считается многофункциональным автомобилем, с каждым годом у покупателей растут требования и автопроизводителям нужно всегда идти "в ногу со временем". Только тогда модель будет успешна и популярна. Японские инженеры приложили максимум усилий, для того чтобы Toyota Hilux подошла даже для очень прихотливых покупателей.

Следует понимать, что все компании работают в условиях пандемии. Дополнительные расходы, нехватка работников и дефицит полупроводников вносят свои коррективы. Но Toyota даже в таких условиях смогла выпустить солидный пикап, который тепло встретили покупатели.

Кстати, это первая подобная награда для Toyota. Прошлыми победителями были – Volkswagen Amarok, Ford Ranger и Nissan Navara.